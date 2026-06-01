Познанията ни за Европа са добри, но още разчитаме на стереотипи

Най-много ни се отдава местната история

Европа винаги има с какво да изненада дори най-подготвените, когато става дума за география и история, както става ясно от отговорите на анкетата на "24 часа" "Знаете ли, че нищо не знаете за Европа?".

Безспорно въпросът, на когото най-много хора - 98%, са отговорили правилно, е къде се намира най-старото обработено злато, а именно България. Става дума да съкровището от над 3000 златни предмета, открито през 1972 г. във Варненския некропол. Датирането на находките установява, че те са от периода между 4600 и 4200 г. пр.н.е., тоест са на поне 6000 години.

Понякога обаче човек неусетно не прави разлика между факти и стереотипи. Белгийският шоколад е един от най-разпознаваемите в света заради високото си качество, и е съвсем нормално над 80% от анкетираните да са предположили, че именно малката западна страна е най-голямата производителка на шоколад в ЕС.

Всъщност

верният отговор тук е Германия, която изнася годишно над 4 млн. тона шоколад

Държавата с най-много котки за домашни любимци на домакинство - 48%, е северната ни съседка Румъния. След нея се нареждат Полша с 41% и Латвия с 37%. На въпроса обаче над 50% от хората са посочили Италия, 25% са предположили Франция, а около 20% са отбелязали Румъния. На въпроса "Коя страна има най-много летища в Европа", мнозинство от над 60% са маркирали Германия, а правилният отговор Франция е събрал само около 25% от гласовете.

Един от по-особените въпроси - "Къде в Европа е забранено отглеждането на само едно морско свинче", си е нещо, което по-скоро човек вероятно или знае, или трябва да налучка. Поради това тук предположенията са горе-долу поравно разпределени. Докато една немалка част - 40%, са отговорили правилно и са посочили Швейцария, над 30% са отбелязали Ватикана, а останалите - Латвия.

На въпроса коя европейска страна има територия в Южна Америка, около 45% са отговорили правилно и са посочили Франция, докато немалък е и процентът на отбелязалите Португалия - 35. Регионът Френска Гвиана, разположен в североизточната част на Южна Америка, е единствената територия на ЕС там, като валутата му съответно е еврото, а официалният език е френският.

Повечето хора явно имат добри географски знания по отношение на Централна Европа - 65% са отговорили вярно, че Словения е страната, в която се намират над 10 хил. пещери. Най-посещавана е пещерата Постойна. Тя е дълга над 24 км, като в нея има подземно електрическо влакче за туристите с маршрут от 5 км. Сред по-известните са и Шкоцянските пещери, които са вписани като наследство към ЮНЕСКО, както и Крижна яма, предпочитана от любителите на автентичните преживявания, тъй като е напълно естествена и в нея няма изкуствено осветление.

Масовият стереотип за кулинарната слава на Италия очевидно е подхлъзнал над 50% от попълнилите анкетата да предположат, че именно в "Ботуша" се намира най-старият работещ европейски ресторант, а пък около 25% дори са избрали родината ни. Верният отговор обаче е Австрия. Става дума за St. Peter Stiftskulinarium в Залцбург, който всъщност се смята и за един от най-старите в целия свят. Той се намира в сърцето на стария град, а първите писмени сведения за него са от писмо на учения Алкуин Йоркски до император Карл Велики.

Един от най-известните посетители на ресторанта е бил самият Волфганг Амадеус Моцарт

В дневника си сестрата на Моцарт Нанерл посочва, че семейството често се е събирало там за вечеря.

Българите по навик свързваме Балканите с животновъдство заради добрите климатични условия, а вероятно затова на въпроса къде в ЕС има най-много овце, повечето хора са посочили Гърция и Румъния с по 40%. Първенецът в тази европейска класация обаче е Испания, в която се отглеждат около 15-16 милиона овце. Това представлява приблизително 1/4 от цялата им популация в ЕС.

Германия и дълги думи, които те карат да си преплиташ езика, звучат доста правдоподобно, а над 50% от попълнилите анкетата смятат, че точно там се намира и селището с най-дълго име в Европа. Този нетипичен рекорд обаче държи едно селце в Уелс, Великобритания.

Името му е Ланвайрпулгуингилгогеръхуърндробуллантисильогогогох

Още по-подвеждащ звучи въпросът коя страна в ЕС има най-много официални празници. В България често чуваме някой да каже "празници да искаш", може би защото често ги сливаме с почивните дни, създавайки илюзията, че е много възможно ние да сме начело на тази класация. Над 40% са посочили за верен отговор именно страната ни, но всъщност първенец в ЕС се оказва Кипър с 15 дни. Островната нация е следвана от България, Испания, Малта, Хърватия и Исландия - всяка с по 14 дни.

Над 60% от попълнилите въпросника смятат, вероятно заради суровата природа, че Норвегия е страната в Европа, която отчита най-много паднали метеорити на площ територия. Верният отговор обаче се крие в Балтика, като първенка, малко изненадващо, е Естония. Посетителите на северната страна могат

да видят отблизо последиците от падналите метеорити

на популярното Метеоритно кратерно поле Каали на остров Саареема.

На въпроса къде в Европа се чака най-дълго за гражданство, над 55% са се справили добре, посочвайки верния отговор - Лихтенщайн. Въпреки това немалка част - около 35%, се се подвели по строгите правила на Швейцария. Най-старият действащ парламент в Европа се намира в Исландия, като 45% са отговорили правилно. Най-много средства за изследване на Космоса харчи Германия, като това е един от въпросите с най-голям дял на правилно отговорилите - 65%.