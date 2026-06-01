Клаузите за отбрана на ЕС и НАТО трябва да се допълват взаимно, смятат държавите от Източния фланг

Въпреки че страните от Източния фланг на ЕС едва сега започват да обсъждат прилагането на отбранителната клауза на Съюза, те признават, че тя би могла да бъде особено полезна при хибридни атаки и кибератаки. Въпреки това, за своята сигурност те продължават да разчитат предимно на НАТО.

Когато лидерите на ЕС се събраха за неформалната си среща на върха в Кипър през април, за пръв път на масата беше поставен член 42.7 от Договора за Европейския съюз. Клаузата задължава всяка държава — членка на ЕС, да предостави "помощ и съдействие с всички средства, с които разполага", ако друга държава стане жертва на въоръжена агресия.

Клаузата е задействана точно веднъж — през ноември 2015 г., когато Франция я активира след терористичните атентати в Париж. Дори тогава механизмът не доведе до координиран отговор от страна на ЕС.

В Никозия председателят на Европейския съвет Антониу Коща публично призна, че дискусията вече е насочена към въпроса как клаузата "може да бъде прилагана на практика". Върховният представител на ЕС запозна лидерите с текущите усилия, включително с ранния етап на изготвяне на наръчник.

Следващата стъпка беше т.нар. "четене на сценарий" в Комитета по политика и сигурност (КПС) в началото на май, при което посланиците на държавите членки проведоха затворена тричасова симулация на различни сценарии. Целта беше да се провери как би бил активиран член 42.7 на практика — кой координира, какви инструменти (военни, икономически, дипломатически, хуманитарни и др.) са на разположение, и да се идентифицират пропуски.

За срещата почти не е изтекла информация, главно поради нейния затворен характер и съображения за сигурност, така че засега има пространство за дебат и различни интерпретации.

Разгледахме по-отблизо дали страните от Източния фланг на ЕС смятат члена за полезен или дори необходим, как го тълкуват и има ли публичен дебат по темата.

Относително тихо на Източния фронт

Прилагането на член 42.7 е предмет на доста широко обсъждане в Брюксел, но не беше ясно дали същото важи и за държавите членки от Източния фланг. Именно върху това се съсредоточихме.

Що се отнася до страните от Вишеградската група, в Словакия и Чехия практически не се е водил дебат по тази тема — нито в публичния дискурс, нито сред политическите лидери. В медиите имаше само кратки споменавания.

Темата навлезе в публичния дебат в Полша основно в отговор на изказванията на министър-председателя Доналд Туск. Той изтъкна, че ЕС трябва да бъде способен да взема конкретни, оперативни решения в областта на сигурността — особено по отношение на защитата на източната граница на ЕС — и че подобна отговорност трябва да се третира като истински европейска.

В продължение на години в Унгария почти не е имало съдържателен публичен или политически дебат нито за член 42.7, нито за клаузата за солидарност на ЕС — член 222. Според Тамаш Чики Варга, старши научен сътрудник в Института по политика и стратегия "Джон Лукаш" на Университета "Лудовика", тишината отразява по-дълбоки характеристики на политическата култура от ерата на Виктор Орбан.

"Европейският съюз в голяма степен беше представян като противник във вътрешната политика", казва Чики Варга. "Всичко, свързано с солидарността или споделената отговорност в рамките на европейските структури, оставаше извън мейнстрийм политическия дискурс", добавя той.

Темата е почти напълно пренебрегната и в Румъния. Дори президентът Никушор Дан, отговарящ за румънската външна политика, не й е отдавал особено значение. Въпросът не е разглеждан нито от политици, нито от дипломати, нито от експерти или медии.

В България член 42.7 засега остава до голяма степен абстракция — той отсъства от вътрешнополитическите дискусии и не е включен в каквито и да е сериозни планове за национална сигурност.

Въпреки това, след последните разговори между лидерите на ЕС в Кипър, България преосмисля този член — макар и тихо — в контекста на руската война в Украйна, конфликта в Близкия изток и нарастването на хибридните заплахи в цяла Европа.

Доста сходна е ситуацията и в Латвия, където член 42.7 все по-активно се обсъжда като практически механизъм за сигурност. Латвийският дебат обаче остава до голяма степен съсредоточен сред служители на външната политика, отбранителни експерти и анализатори в областта на сигурността, вместо да се превърне в централен вътрешнополитически въпрос.

За Литва пролетта на 2026 г. бележи повратен момент. След срещата в Кипър въпросът влезе в реалния политически дневен ред. Президентът Гитанас Науседа потвърди, че Литва ще участва активно в първите практически "щабни учения" (tabletop exercises), насочени към операционализирането на този член.

През 2010-те години Финландия беше една от малкото страни, ратуващи за по-активна роля на ЕС в защитата на континента, с изричен акцент върху ролята на член 42.7. През 2016 и 2018 г. Финландия и Франция дори публикуваха две съвместни декларации, призоваващи наред с другото за укрепване на отбранителната политика на ЕС.

Ключовият финландски политически деятел, поддържал член 42.7 в светлината на прожекторите, беше Сауле Нинисто, изпълнявал длъжността президент от 2012 до 2024 г. Преди Финландия да се присъедини към НАТО, Нинисто призоваваше за яснота и конкретизиране на обхвата на члена.

След като Финландия се присъедини към НАТО през април 2023 г., широк публичен дебат по члена не се е водил. Вместо това отделни евродепутати и експерти са обсъждали темата в различни контексти.

Полезен инструмент при хибридни атаки?

Все още не е ясно какъв вид атака реално би задействал искане за помощ по тази клауза. Конвенционален военен удар? Дрон, прелетял границата, кибератака, срутила електрическата мрежа, саботаж на газопровод? Проучихме докъде опират границата в момента страните от Източния фланг или националните им експерти.

Изобщо полезно ли е да се дефинира тя? Старши изследователят в Института за международни отношения в Прага Матуш Халаш смята, че "не е в наш интерес да посочваме точните критерии, при които клаузата може да бъде активирана. По-добре е противниците ни да гадаят".

Според него основният проблем, свързан с достоверността на члена, се корени в това, че ЕС не разполага с командно-щабна система, способна да го приложи в случай, че се изисква взаимопомощ и колективни действия.

Много сходен аргумент се изтъква и в България. Ключовата разлика между член 42.7 на Договора за ЕС и член 5 от Договора за НАТО е, че първият не разполага с реална стратегия и структура. Висш български служител коментира, че член 42.7 принципно не е оперативен. Той е "включен в Договора като опция, но за неговото активиране не са определени подробни процедури или механизми".

Туомас Исо-Маркку, водещ изследовател в Финландския институт за международни отношения (FIIA), посочва, че член 42.7 се отнася конкретно до въоръжена агресия срещу територията на дадена държава членка, но никъде не е подробно дефинирано какъв вид атака би могла да доведе до задействането му. В Финландия — както и в по-голямата част от Европа — не е публично дефиниран точният праг за активиране.

"В крайна сметка е политически въпрос кога дадена държава членка реши, че е необходимо да го задейства", подчертава Исо-Маркку.

През последните години Финландия е ставала свидетел на повреди по тръбопроводи и кабели в Балтийско море, украински ударни дронове, навлезли в нейното въздушно пространство, GPS заглушаване, засягащо въздушния и морския трафик, руски DDoS и кибератаки, както и на мигранти, насочвани от Русия към финландската граница. Нито един от тези инциденти обаче не е довел до публична дискусия за задействане на члена.

Ситуацията обаче може да се промени, ако ЕС действително изготви използваем наръчник.

Що се отнася до Чехия, Министерството на външните работи съобщи на Update EU, че страната разглежда члена "като допълващ инструмент за европейско сътрудничество в сферата на сигурността". "Виждаме особената му стойност в реагирането на хибридни заплахи и кибератаки, при което той може да укрепи координацията и съвместните действия между държавите — членки на ЕС", добавя министерството.

Официалната позиция на Словакия по този въпрос не е формулирана. Въпреки това отбранителни експерти от три словашки политически партии признават актуалността на хибридните атаки, макар и да се различават по степента, до която изрично подкрепят разширяването на колективната отбрана спрямо тях.

Докато крайнодясната Словашка национална партия (СНП) от управляващата коалиция заема неясна позиция, проевропейските опозиционни партии — водещата "Прогресивна Словакия" (ПС) и "Демократи" — твърдят изрично, че колективната отбрана трябва да обхваща и невоенни или хибридни атаки, ако те имат сериозни последици за сигурността.

Според позицията на Министерството на външните работи на Полша, тълкуването на член 42.7 трябва да почива на съответните разпоредби на международното право. На практика това означава, че терминът "въоръжена агресия", посочен в клаузата, следва да се разбира по същия начин, по който е дефинирано понятието "въоръжено нападение" по член 51 от Устава на ООН.

Това подсказва, че Полша би свързвала клаузата предимно с тежки форми на военна агресия, а не с изолирани инциденти или хибридни заплахи от по-нисък интензитет. Министерството на външните работи обаче не посочи точен праг за всички сценарии.

Д-р Беата Гурка-Зима, изследовател в областта на международната сигурност и отбраната от Варшавския университет, разказва пред FocusEurope.pl, че кибератаките потенциално биха могли да задействат член 42.7, ако последиците им са сравними с последиците от употреба на въоръжена сила — например при сериозно нарушаване на енергийните, транспортните, съобщителните или здравните системи с причиняване на значителни щети или жертви. Същото важи за саботажи на критична инфраструктура като тръбопроводи или подводни кабели.

Подобна дискусия се води и в Латвия. Министърът на външните работи Байба Браже подчерта, че клаузата трябва да запази "максимална гъвкавост" при реагиране, както на "въоръжена агресия", така и на "хибридни заплахи". Местните експерти по външна политика все по-тясно свързват член 42.7 с хибридни сценарии (мащабни кибератаки, GPS заглушаване, саботажи срещу инфраструктурата в Балтийско море или враждебно навлизане на дронове), а не само с конвенционално нахлуване.

В рамките на литовската общност за сигурност съществува широк консенсус, че основното предназначение на механизма е да запълни "сивите зони". Литва най-вероятно би поискала съдействие по тази клауза в отговор на системни хибридни атаки: мащабен саботаж на критична инфраструктура (енергийни мрежи, газопроводи) или парализиращи кибератаки срещу държавни управленски институции. В такива случаи европейската солидарност би могла да приеме формата на бързо експертно съдействие, алтернативни енергийни доставки или координиран отговор на дезинформацията — преди да са налице достатъчно основания за активиране на механизмите за колективна отбрана.

Що се отнася до Унгария, Чики Варга смята, че въпреки осведомеността на унгарските политици и отбранителни стратези за съществуването на член 42.7, те никога не са го разглеждали като реалистична политическа опция.

Дори в моменти, които теоретично биха могли да провокират дискусия относно член 42.7, Унгария избягваше темата. Това важи за случая от 2022 г., когато дрон прелетя унгарското въздушно пространство откъм Украйна, а по-късно и когато защитата на енергийната инфраструктура се превърна в значима политическа тема в страната. Ситуацията обаче може донякъде да се промени в бъдеще.

В случая с Румъния, позициите не са известни. В Кипър президентът Дан заяви, че дискусията по члена едва е започнала и че "разбира се, всяко сътрудничество в областта на сигурността е добре дошло".

НАТО е крайъгълният камък. Точка.

В Никозия цареше "негласна тревога". Прави ли Европа по-сигурна член 42.7, или дава на Вашингтон претекст да се оттегли от НАТО? Някои столици смятат, че укрепването на клаузата на ЕС е неотложно и закъснело. Други се опасяват, че то изпраща грешен сигнал към и без това непредвидимата американска администрация. Какво мислят по въпроса държавите от Източния фланг?

Латвийският министър на външните работи Байба Браже подчерта, че Латвия"вижда НАТО като крайъгълен камък на колективната отбрана" и заяви, че член 42.7 трябва да се развива "ръка за ръка с НАТО".

Страната е предпазлива спрямо всяко тълкуване на член 42.7, което би могло да отслаби НАТО или да сигнализира намалена зависимост от Съединените щати. Латвийските официалнилица неизменно представят клаузата като допълваща НАТО, а не като алтернатива на Алианса. Reuters съобщи, че Латвия е сред групата страни от ЕС, настояващи, че укрепването на член 42.7 "по никакъв начин няма да се приема като знак на недоверие към НАТО или като отслабване на Алианса".

Изглежда, към тази група принадлежат и редица други държави от Източния фланг. Според чешкото Министерство на външните работи страната счита членството в НАТО за крайъгълен камък на своята сигурност. "Член 42.7 не е предназначен да замени механизма за колективна отбрана на НАТО, нито представлява стъпка към създаването на европейска армия".

Позицията на Литва също е недвусмислена: всички инициативи на ЕС трябва да допълват, а не да дублират структурите на НАТО. Във Вилнюс е налице оправдана предпазливост, че прекалено шумните дискусии за европейска "стратегическа автономия" биха могли да се превърнат в претекст за американски изолационисти да намалят военните ангажименти на Европа.

Въпреки това, предвид непредвидимата динамика на вътрешната политика в САЩ, Литва тихо подкрепя инициативата за изготвяне на "наръчник на ЕС". За Литва това е важно като допълнителна гаранция за сигурност, осигуряваща на Европа автономен капацитет за реакция при кризи в съседство.

В Румъния съществува широк политически консенсус, че сигурността на страната зависи от Стратегическото партньорство със Съединените щати и от НАТО. Въпреки че отношенията с Вашингтон в момента не са на най-добро ниво, Букурещ продължава да настоява за задълбочаване на Стратегическото партньорство. Страната не се противопоставя на европейските усилия в областта на отбраната, но настоява те да допълват НАТО, а не да го заменят.

Въпреки че полският министър-председател Доналд Туск изрази съмнения относно практическата надеждност на член 5 от Устава на НАТО в настоящата геополитическа среда, правителствената позиция е сравнително устойчива: Варшава подкрепя укрепването на европейските отбранителни способности, но не за сметка на НАТО.

Полските служители неизменно подчертават, че инициативите на ЕС в областта на отбраната трябва да допълват Алианса, а не да го заменят. От полска гледна точка е от съществено значение клаузата да не се превърне в алтернатива на ангажиментите за колективна отбрана, нито да доведе до нежелани последици за сътрудничеството и партньорството между ЕС и НАТО.

В Словакия управляващата СНП твърди, че НАТО остава "главният гарант за военната отбрана на Европа", и предупреждава, че по-задълбочената интеграция в сферата на отбраната в рамките на ЕС би могла да задълбочи политическите разделения в блока и да разпали дебати за европейска "свръхдържава".

Опозиционните партии също набляват ключовата роля на НАТО, но изтъкват, че несигурността около позицията на САЩ прави още по-необходимо Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Финландските политически решения възприемат член 5 от НАТО и член 42.7 от ЕС като взаимно допълващи се, а не като конкуриращи се или взаимно отслабващи. Исо-Маркку посочва, че член 42.7 гласи, че "ангажиментите и сътрудничеството в тази сфера трябва да бъдат в съответствие с ангажиментите по Северноатлантическия договор, който за неговите членове остава основата на тяхната колективна отбрана и форумът за нейното осъществяване".

"В този смисъл, използването на съществуването на тази клауза като претекст за оттегляне на САЩ от отбраната на Европа би изглеждало доста евтино", казва той.

В България отбранителната политика остава тясно свързана с НАТО, който се разглежда като единствената напълно функционираща рамка за колективна отбрана.

В същото време България е все по-уязвима към хибридни заплахи, които биха могли да променят значимостта на клаузата. Войната в Украйна има последствия за целия черноморски регион и страната ни не е останала незасегната. От началото на военните действия над българска територия многократно са се появявали дронове. Електронното заглушаване също е проблем за Черноморския регион, но в случая с България киберсигурността представлява по-голяма заплаха.

В случая с Унгария, Чики Варга казва, че "при всеки въпрос, свързан с отбраната, първият рефлекс е НАТО и колективната отбрана". "ЕС би влязъл в картината единствено ако НАТО по някаква причина не функционира или ако европейските държави нарочно желаят да се справят с даден проблем самостоятелно", добавя той.

НАТО остава гарант за сигурността

Европейският съюз в момента се опитва да съживи и конкретизира член 42.7 от Договора за ЕС, уреждащ взаимопомощта при нападение срещу дадена държава членка. Въпреки че европейските лидери са започнали работа по практически наръчници и симулации, в страните от Източния фланг на ЕС тази тема е почти напълно отсъстваща от публичния дебат.

Повечето страни в региона разглеждат клаузата предимно като допълващ инструмент, особено полезен при справяне с хибридни заплахи и кибератаки. Въпреки това тук съществува силен консенсус, че всяка европейска отбранителна инициатива не трябва да отслабва ролята на НАТО, който остава главният гарант за сигурността.

Ходът на този дебат ще зависи от това дали ще е възможно да се изясни границата между рутинен инцидент и въоръжена агресия, при която механизмът би се задействал.

АВТОРИ: Ондржей Плевак, Наталия Силенска, Марк Финта, Андрис Карклувалкс, Каталина Михай, Олга Юрковска, Александра Кшиштошек, Юстина Асакавичюте, Пипса Хавула, Винсент Тановски