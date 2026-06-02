Успешно извлякоха ДНК от костица от предполагаем гроб на Ботев

Научният подвиг е в резултат на съвместна работа между Медицинския университет - София, и шведска лаборатория

След ексхумация на костите на майката на героя вече ще има "еталон", за да продължи издирването на тленните му останки

От костите, открити в скална кухина в местността Медковец край Ботевград, за които през миналата година имаше предположение, че могат да са на Христо Ботев, успешно е извлечена ДНК. Количеството засега не е достатъчно за анализ и процесът продължава. Това стана благодарение на съвместните усилия на екипа на академик Ваньо Митев от Медицинска академия в сътрудничество с шведска лаборатория, специализирана в изследвания на древна ДНК.

Финансирането на извличането на ДНК - засега около 10 000 евро - е осигурено от Медицинския университет - София, и единодушно е прието от Академичния съвет въпреки лошото състояние на костите и малките възможности за успешен изход.

Повечето наблюдатели бяха скептично настроени, че подобен научен подвиг е възможен, тъй като над скалата тече водопад и в кухината е постоянна влага. Акад. Ваньо Митев СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Въпреки това е секвенирана ДНК от една костица - подчерта Митев пред "24 часа". - Задействали сме цялата процедура да се направи ексхумация на гроба, където са погребани братът на Христо Ботев - Кирил Ботев, и майка му. Наследниците им - семейството на Боян Ботьов, трябва само да се подпишат."

Според Митев, когато от шведската лаборатория научили, че става дума за един от най-големите и обичани национални герои на България, поели ангажимент да изследват и костите на неговите роднини. Христо Ботев, Иван Драсов и Никола Славков

С този ДНК еталон оттук нататък, дори да се намерят други предполагаеми кости на Ботев, вече ще има база за сравнение.

Без тези данни проучванията на този етап са безсмислени

- всички могат да са в сферата на предположенията от типа "този каза", "онзи каза", лишени от каквато и да е научна стойност.

"24 часа" се свърза с Боян Ботьов и го попита кога смята да подпише документите за ексхумацията, на което той отговори, че е предпазлив и ще се произнесе, когато има какво да се каже.

"На този етап не искам да давам изявления по този въпрос", подчерта той.

"От семейството на Боян Ботьов нищо не се иска освен един подпис - увери акад. Митев. - Свързали сме се с гробищата, ще се спази процедурата, на място ще има специалисти анатоми, които ще вземат най-подходящите за извличане на ДНК кости. Ако е необходимо, ще се извика свещеник, медии. Ще се спази цялата процедура." На 100 метра от скалната кухина е районът на разрушената църква. Според други свидетелства там са заровени костите на Христо Ботев. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

По думите на акад. Митев само така ще се проверят всички хипотези за предполагаеми кости из страната на националния герой. Самият той на този етап е скептично настроен по отношение на изследваната костица. Причината - в свидетелствата се посочва, че овчарят Вълко Очиндолски е скрил там кости от тялото на Ботев. Според тях главата му била отнесена от башибозука, за да се гаврят с нея по селата.

"Единствената костица, от която шведските колеги са успели да извлекат ДНК, е от глава, така че аз лично много се съмнявам тя да е на Христо Ботев, но нека да проверим - отбелязва акад. Митев. - Важно е да знаем дори тази хипотеза да се отхвърли." Боян Ботьов Снимка: 24 часа

"Защо да не е от главата, не знаем дали костица не е попаднала сред останалите кости", посочи Боян Ботьов. Самият той увери, че ще съдействат с каквото е необходимо. Най-вече, за да продължат изследванията и да се разшири обхватът им и с черепите в Скравена.

"За тях съм говорил с антрополога Йордан Иванов, който приживе смяташе, че те са в много лошо състояние, но в Англия откриха костите на Ричард III след 600 години, защо тук да е невъзможно преди 150", пита Ботьов. Още повече че в Швеция са специализирани в проучвания на древна ДНК. Писателят Николай Иванов събра свидетелства и откри наследник на очевидци, според които в скалната кухина са погребани тленните останки на Христо Ботев. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ Известно е, че шведският нобелов лауреат - палеогенетикът Сванте Пейебо, успя да извлече генома на неандерталеца. Благодарение на тази технология бе установено, че в пещерата "Бачо Киро" неандерталци и хора са имали общи деца поне няколко поколения.

С други думи, изследванията в тази сфера вече са достатъчно напреднали и възрастта на костите вече не е съществен препъникамък.