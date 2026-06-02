5% от българите свирили на музикален инструмент, 5 пъти по-малко от шведите

Едва 5% от българите могат да се похвалят, че през последните 12 месеца са държали в ръцете си музикален инструмент и са свирили на него. Това показват данни на Евробарометър от 2025 г. По-близо сме до класиралите се по този признак на дъното - румънци - 1%, португалци и поляци - по 4%.

Лидер е Швеция, където 23% споделят, че са свирили музика - тази група е петкратно по-многобройна от българската, а се оказва, че шведите свирили на инструмент са двойно повече от 11-те процента средно за ЕС. Северноевропейските и Западноевропейските страни доминират в челните места на класацията, показват данните. (Виж графиката)