Кредитът е гориво за икономиката, но да не прегреем

Данните на БНБ за април показват икономика, която продължава да се движи от потребление, захранвано с кредити. Това само по себе си не е лоша новина. Когато фирмите инвестират, а хората купуват, заемите са нормален двигател на растежа.

Проблемът е в темпото. От началото на годината парите назаем растат значително по-бързо от депозитите. Това вече не е просто статистика за банковия сектор, а въпрос за устойчивост да се обслужват заемите при по-променлива среда.

Банките имат интерес да отпускат кредити. Домакинствата имат интерес да купуват навреме, а фирмите имат интерес да финансират оборот и инвестиции. Но общият интерес е друг - системата да не прегрява.

Затова сега е моментът не за спиране, а за по-внимателно кредитиране. С по-строга оценка на доходите, с по-реалистични очаквания за цените на имотите и с по-ясна сметка какво би станало, ако разходите на домакинствата се увеличат или доходите им се забавят.

Кредитът е гориво за икономиката, но не бива да се превръща в пожар.