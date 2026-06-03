Побългарихме ли плажовете при съседите

Има българи, които избягват българското море и се оплакват от високи цени лошо качеството на обслужването. Те обичат да дават един и същ пример – как в Гърция седнали да пият фрапе на един шезлонг, сервирали им го и никой не се сетил да им поиска пари нито за сянката от чадъра, нито за шезлонга.

Още след пандемията обаче този модел в южната ни съседка започна да се пропуква, а напоследък е напът напълно да изчезне. Това става с нови, строги закони, чиято цел е да се опази природата, но има и икономически натиск, а и обществено недоволство – в Гърция преди няколко години възникна протестното “Движение на кърпите” (The Towel Movement). Местните жители се разбунтуваха, че бизнесът буквално беше окупирал морето.

Така или иначе, времената не са щадящи джоба на летовника. Вместо гръцкия модел на таксуване на плажа да дойде тук, стана обратното.

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