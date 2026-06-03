Само в "24 часа" на 3 юни: Любен Дилов-син: Грешен е животът, но смешен

Само в "24 часа" на 3 юни четете:
Любо Дилов: Не знам грешен ли беше този живот, или праведен. Но много беше смешен! Журналистът и политик с уникално чувство за хумор, който си отиде вчера, бе ироничен първо към себе си, после към целия свят
В Гърция с 2 деца харчите 1200 евро, давате по 20 евро за сянка на ден, но без кафе
Ток и парно от юли поскъпват с 2,99 и 4,58%
Бизнесът и държавата неизбежно говорят на различни езици, но винаги трябва да намират баланс - интервю с бившия председател на икономическата комисия в парламента Петър Кънев
В специалните страници на "24 часа - 168 истории":
Децата не познават труда. Затова са глезени и жестоки. Поколение
в безтегловност, което търси спасение в дрогата. Играят по 18 часа
на ден в мрежата
Иде ли балканска война за шкембе чорбата
Убиецът на Ботев живее в охолство във Враца
Вижте първите страници на "24 часа" от 3 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.