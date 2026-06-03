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Най-опасното е да станем съдници и там, където не е позволено на хората

Теодор Славев

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ЛЮБЕН ДИЛОВ-СИН

Не съм познавал Любен Дилов-син приживе, лайквали сме си статуси.

Да, лайквал съм статуси и на хора, с които абсолютно нищо не ме е свързвало, просто защото са били смешни. Леко ме ужасява настървението, с което се говори за човек, който е починал, защото не сме му харесвали позициите.

Най-опасното е да станем съдници и там, където не е позволено на хората.
Няма безгрешни, но е добре да има смирение пред кончината на всяко човешко същество. Това е едно от нещата, което ни различава от нецивилизованите общества.

(От Фейсбук)

ЛЮБЕН ДИЛОВ-СИН

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