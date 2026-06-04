Красимир Димитров: BG-Alert не само да предупреждава за бедствия, а по-често да дава и съвети за оцеляване

Нужна е държавна агенция, която да помага на пострадалите по-бързо да преодолеят последствията и да се върнат в домовете си, казва директорът на дирекцията по аварийна помощ и превенция към Столичната община

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Готвим международно учение за действия при силен трус, наводнение и пожар

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Дронове с термокамери ни помагат при фалшиви сигнали за огнища. С тях открихме и изчезнало дете край Банкя

Италианският служител по сигурността на Giro d'Italia похвали организацията и мерките за сигурност у нас

"Евровизия" ще е голямо предизвикателство, но Столичната община може да се справи

Обучихме над 30 000 деца как да реагират при бедствия

- Г-н Димитров, след последните наводнения в Търновско кметове поискаха да се създаде държавна агенция за бедствията. Нужен ли е такъв орган?

- Дълго време дейностите по превенция и защита на населението бяха неглижирани и не се изпълняваха в пълен обем. Затова има изключителна необходимост от такава структура, която да се съсредоточи върху всички превантивни мерки, които трябва да се осъществяват от държавата на национално, областно и местно ниво. Тези мерки са много важни - почистване на речните корита, изготвяне на карти за намаляване на риска с ясна програма за действиe в тези критични райони. Нужна е държавна структура, която да ликвидира последствията, след като е преминало бедствието, да помага на хората, като се започне от настаняването им във временни домове, както ние правим в София, до почистване на къщите им. Важно е тази структура да предупреждава населението за опасни метеорологични явления например - това би намалило евентуалните щети. Тя трябва да алармира областните и общинските звена да започнат моментално организация, за да не допуснат по-големи материални и човешки загуби.

- Това означава ли, че трябва да се промени и системата BG-Alert?

- BG-Alert е изключително важна система, подобни работят в цял свят. Но тя трябва да се развие и по-често, освен да предупреждава за настъпило бедствие, да се ползва и за превантивни мерки. Например при опасност от голямо количество валежи в дадена област може чрез системата да се предупреди населението. Подобно нещо вече правят някои застрахователни компании и пускат съобщения до своите клиенти. И още нещо - BG- Alert, освен да предупреди за опасност от наводнение, може в съобщението да има и съвети какво да направят хората, за да се предпазят. Ще ви дам пример с Валенсия, където загинаха много хора, защото се върнаха в подземните гаражи да си вземат автомобилите. Затова в съобщението от BG-Alert може да има информация хората да не стоят в близост до речни корита, при опасност от наводнение да се качат на най-горните етажи или на покрива на къщата, за да можем да ги спасим. Да знаят, че не трябва да се влиза в подземия и гаражи, защото това е изключително опасно, тъй като водата бързо навлиза към къщите и може да ги завлече.

- През лятото предстои и сезонът на пожарите, които често са предизвикани от човешка дейност. Дайте съвети как може да се ограничат тези бедствия?

- Няма да се уморя да повтарям, че превенцията е изключително важна. Всяка област трябва да има план какво да прави в пожароопасния сезон. Първото нещо, което трябва да направи всяка областна и общинска структура у нас, е да разговаря със собствениците на земеделски площи. Много е важно да се използва тяхната техника и те да правят просеки около нивите си, за да може да ограничат периметъра на пожара.

В цяла Европа в пожароопасния сезон има изнесена земеделска техника, която да подпомогне гасенето. У нас това се неглижира. Няма и практика да се правят обходи с противопожарни автомобили в градските масиви.

В това отношение Столичната община даде добър пример - как се пази през лятото Природен парк “Витоша”. Въведохме практиката съвместни екипи на общинската дирекция по аварийна помощ и доброволното формирование да обикалят районите около Алеко и Златните мостове и да следят за нерегламентирано палене на огън. Така в най-големите жеги сведохме до нула пожарите в Природен парк “Витоша”. И след големия пожар на “Бистришко бранище” преди години не е имало друг случай, благодарение на изключително добрата превенция.

Освен това нашите екипи са по-мобилни, тъй като са с високопроходими автомобили, разполагаме с дронове с термокамери, които са изключително полезни. Това ни помага да подадем точна информация към пожарникарите, което е много важно, включително и при фалшиви сигнали, за да избегнем напразното разкарване на противопожарните автомобили.

Кметът на София Васил Терзиев одобри план за действие в пожароопасен сезон и ни бе закупена специална техника - т. нар. резервоари. Те са по 5 и 10 кубика. Ще ги ползваме за съхранение на вода и ще ги разположим на различни места в града. При нужда тези резервоари ще се ползват за гасене с хеликоптери например. Резервоарите са 10, все още уточняваме с ВВС местата, на които ще бъдат поставени. Предстои да направим тест за взимане на вода с хеликоптер от резервоарите.

- Начело сте на единствената общинска аварийна дирекция у нас. Защо столицата има нужда от такова звено и в какви ситуации сте на първа линия?

- Дирекцията за аварийна помощ и превенция беше създадена по времето на г-жа Йорданка Фандъкова. С всяка изминала година получаваме все повече задачи. Благодаря на кмета Васил Терзиев, който обръща изключително голямо внимание на дирекцията и на работата по превенция и защита на населението. Получихме модерна техника, вече казах за дроновете с термокамера. Кметът подпомага и обученията на нашия полигон - вече над 30 000 деца знаят как да реагират в кризисни ситуации. Друга негова заслуга е предстоящото осигуряване на зала в “Панчарево”, в която децата ще гледат филми за различни бедствени ситуации. Радвам се, че Перник и Самоков направиха подобни общински звена. Важно е кметовете да имат структура, на която да могат да разчитат денонощно.

Иначе дирекцията следи денонощно нивата на реките и язовирите, състоянието на дъждоприемните шахти, подпомагаме и пожарната. Отстраняваме паднали дървета и клони, първи сме при завиряване на подлези и мостове, при тежки катастрофи, опасност от изтичане на газове, радиоактивни замърсявания и др. При пожар например, след като пожарникарите и полицаите си свършат работата, остава един вход без ток и вода с наводнени апартаменти. Тогава нашата роля е да помогнем на хората, да ги настаним на безопасно място, да възстановим електричеството и водата, да почистим жилищата, за да може да се върнат. Освен хора спасяваме и кучета, котета и сърни.

- С каква техника разполагате?

- С дроновете помогнахме на МВР за търсене на улики за престъпление от обществен интерес. Благодарение на тях намерихме и изчезнало дете в района на Банкя. Имаме най-добрата техника за разпъване и рязане, подпори и др.

За първи път дирекцията ще бъде координатор на европейски проект. Той включва действия при земетресение, наводнение и пожари. Вече са потвърдили участие екипи от Сърбия, Черна гора, Албания, Гърция, Кипър, Испания и Германия. То ще се проведе догодина в “Панчарево” - след земетресение ще има каскадно наводнение, последвано от пожар и прекъсване на тока.

- Има ли случай, който се е запечатал в съзнанието ви, в който сте успели да помогнете?

- Спасяването на 19 души, сред които и малко дете, в Каравелово през 2022 г. Тогава предприехме действия въпреки пряката опасност и бурните води. С алпийския ни отряд направихме въжени линии с нашите лодки и спасихме хората.

Всеки ден помагаме на някого, участвали сме в много спасителни дейности и се гордеем с работата ни. На международни учения в чужбина сме на нивото на национални служби с огромно финансиране. На последното учение на НАТО само ние и службата на Молдова останахме докрай да спасяваме хора, другите се отказаха. Иначе средно получаваме между 70 и 80 сигнала на ден.

- На първа линия сте не само в София и помагате при бедствия в страната, но бяхте сред първите спасители при опустошителното земетресение в Турция. През 2016 г. помагахте на пострадали при наводненията в Северна Македония. Тогава бяхте отличени с приза на “24 часа” “Достойните българи”.

- Точно така. Наскоро припомних на властите в Скопие, че бяхме първи тогава и отводнихме цял квартал с над 60 къщи. Можем да помогнем на всеки, стига кметът на засегнатото населено място да поиска помощ от г-н Терзиев. Нашите екипи са автономни 72 часа - имаме абсолютно всичко необходимо - храна, вода, гориво и др. След нас вече може да се пращат доброволци. Софийското доброволно формирование е изключително активно за преодоляване на последствията от бедствието.

- Общината поиска от държавата терен в Горни Лозен, за да разширите базата. Какво ще правите там?

- Там областната управа ни беше предоставила едно помещение, в което държим част от техниката. Тя е много и няма как да се събере само в една база. Теренът е много подходящ за направата на полигон за гражданска защита, в който може семейства да идват с децата си и да се обучат как се действа при наводнение, пожар, земетресение. Да получат полезни съвети, например как да си направят раница за оцеляване и какво да сложат в нея. Този имот граничи с учебния център на БЧК, с който можем да си партнираме.

- Наскоро София беше домакин на Giro d'Italia, което премина безаварийно. Как се организира такова събитие?

- Със заповед на служебния министър на спорта Димитър Илиев бях определен за ръководител на сигурността и обществения ред на цялото събитие. “Джирото” мина перфектно, лично италианският служител по сигурността ми каза, че организацията е била изключителна. След това на официалната страница на състезанието също бяха публикувани благодарности за цялата организация.

Моята отговорност беше координацията. Навсякъде бяхме разположили екипи на Спешна помощ и пожарната. А в Пасарел бяхме позиционирали спешната въздушна линейка, тъй като няколко часа “Самоковско шосе” беше затворено и при спешен случай трябваше да осигурим спокойствие на жителите, че ще получат бърза реакция по въздух до най-близкото лечебно заведение.

С изключение на падането в Търново нямаше други инциденти. Цялото трасе на състезанието беше прекрасно като гледка, но от гледна точка на сигурност криеше рискове, тъй като най-малкото излизане на селскостопанска техника или друг автомобил щеше да ни коства спиране на целия етап. За радост, това не се случи благодарение на професионализма на всички областни дирекции на МВР по трасето, които се справиха отлично със задачите.

- Може ли София да се справи с домакинството на “Евровизия”? Там каква подготовка и мерки за сигурност са нужни?

- Правителството вече обяви, че подготовката за Евровизия започва. Ако бъде избрана София, трябва да предоставим най-добрата зала, която ще се ползва на максимален капацитет, плюс терена наоколо, за да се разположат всички екипи. Правил съм детската “Евровизия” заедно с БНТ, но самата “Евровизия” ще бъде по-голямо предизвикателство - настаняване на гостите, маршрути, места, които ще се посещават, и др.

Всичко трябва да се обмисли в няколко хода напред, защото е имало случаи да се неглижират дребни на вид неща, които обаче водят до грешки. Нужна е изключителна координация между всички институции, за да премине мероприятието успешно. Трябва да се предвидят и най-малките подробности като буфери, ограничаване на забранените за такива мероприятия стъклени бутилки и чаши, да се обърне внимание на организацията с почистването и др. Трябва да се сформира щаб, всеки да си знае задачите и те да се изпълняват. Лоша практика е да има много “специалисти” и всеки да решава нещо в последния момент. Сигурен съм обаче, че София и Столичната община може да се справим и с тази задача.

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