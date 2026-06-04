Андрияна Петкова: Изграждаме нова система - от покупката на билета до мястото за сядане в едно приложение

Фестивалният и конгресен център във Варна празнува

40 години с ремонтирана зала 1

След 45-ата годишнина на Националния дворец на културата в София следва още един юбилей. На 16 юни тази година се навършват 40 години от създаването на Фестивалния и конгресен център във Варна. Той е един от символите на града, културно средище и притегателен център на културни и светски събития. Създаден е като филиал на Националния дворец на културата. Затова изпълнителният директор на НДК в София - Андрияна Петкова, управлява и клона на дружеството във Варна. За всекидневното ръководство на място отговаря оперативният мениджър Виктория Митева.

- Един от символите на Варна - Фестивалният и конгресен център, тази година празнува 40 години от създаването си. Как се развива културният живот на града за всичките тези години, г-жо Петкова?

- Фестивалният комплекс има изключителна роля за развитието на културния живот на града. Това е много красива и модерна за времето си сграда, която и до ден впечатлява с архитектурата си.

Прилича на Националния дворец на културата в София, но същевременно е и много различна. Най-голямата зала във Варна - Зала 1, е впечатляваща с това, че в нея има орган. Това е изключително предимство, защото подобни зали са рядкост у нас.

- Как ще отпразнувате 40-годишнината от създаването му?

- Честванията вече започнаха с органовия концерт “Царят на инструментите и неговото царство”, изпълнен от Боян Бъчваров, който представи силна програма с произведения на Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Александър Гилман и други. Събитието се превърна в истински празник на класическата музика.

Откриването на Фестивалния комплекс е било на 16 юни преди цели 40 години. И на този ден ние отново се събираме да отпразнуваме заедно годишнината с концерт на Миро. Много мислихме кой да бъде изпълнителят, когото да поканим. А Миро е от Добрич и една от първите му изяви на сцената е била именно в зала 1 на Фестивалния комплекс във Варна. Програмата продължава с още концерти до края на годината.

Предстои и фестивалът “Любовта е лудост” - много любим на всички, а тази година ще бъде и в нов формат. Разбира се, очакваме с нетърпение и филмовия фестивал “Златната роза”, както и фестивалите за анимационни филми. Има много богата филмова програма.

- Фестивалният и конгресен център вече посреща публиката си в нова ремонтирана зала 1. Какво беше обновено?

- Залата там беше в много тежко състояние. Започнахме с ремонт първо на бекстейджа и гримьорните. Всичко беше изчистено, обновено, подредено, което е много важна част, защото самите актьори трябва да имат уютна среда, в която да се подготвят преди сцената.

За много кратки срокове - само за 10 дни, успяхме

да я ремонтираме

Паркетът беше изциклен, обработен по правилния начин и бяха монтирани новите удобни седалки. Сега залата е напълно обновена, с красива нова визия. Запазихме колористиката, защото там дървената ламперия, която играе ролята на акустични пана, е в много специфичен тъмнолилав цвят. Затова и новите седалки запазват цветовата стилистика.

Обърнахме специално внимание и на фасадата на сградата. Тя беше облепена с рекламни винили. Това е дом на културата, а беше целият надраскан с графити. Както почистихме сградата в София, така и във Варна го направихме. Предстои да бъде сложен голям екран над централния вход, който ще показва какво се случва.

- Каква е историята на Фестивалния и конгресен център?

- Открит е на 16 юни 1986 г. и е филиал на Народния дворец на културата (така се е наричал НДК до 1990 г.). Първият проект за комплекса е разработен през 1964 г. и е бил за фестивално кино на мястото на хотел “Черно море”. Идеята до голяма степен е повлияна от новопостроения по това време световен конгресен център в Париж. След издигането на хотел “Черно море” обаче инвеститорите - “Балкантурист” и Министерството на културата, се отказват от сграда за фестивално кино.

Автор на комплекса е арх. Косьо Христов, който разказва, че в началото голямата зала е трябвало да има две хиляди места, но това би означавало кино да се гледа с бинокъл. По тази причина Зала 1 е направена с хиляда места и се превръща в място не само за кино, но и за фестивали, театрални постановки и концерти.

Още от създаването си се налага като център за престижни събития в областта на изкуството и културата. Освен артистични прояви и фестивали там се организират научни срещи и семинари. Така изглежда зала 1 във Фестивалния и конгресен център във Варна преди ремонта - със скъсани седалки и захабен паркет. Зала 1 във Фестивалния и конгресен център във Варна е обновена - вече е с нови седалки и изциклен паркет.

- По какво си прилича с НДК?

- Когато е строен Фестивалният комплекс киното е било в разцвета си през онези години, това е причината сградата да разполага с няколко кинозали и да се провеждат толкова много кинофестивали. И до днес варненци предпочитат да гледат филми тук. Говорила съм с колегите не е ли модерно да се ходи в моловете на кино, както е в София, например. Но те ми отговориха, че традицията, както и любовта към това място в центъра на града, го правят предпочитано пред модерните киносалони в моловете.

Зала 1 е многофункционална, но самата сцена не дава възможност да има тежка сценична механизация, както е в София. В НДК има възможност да бъдат изпълнявани големи спектакли, докато във Варна имат орган - много малко зали в България могат да се похвалят с това!

- С какво искате младите хората да свързват Фестивалния и конгресен център?

- Ние даваме възможност това да бъде тяхната първа сцена. Важното е да имат желанието да творят, а ние им помагаме да се изявяват и да се развиват.

Планираме почти през цялата

2027 година да се посветим на

детското творчество,

затова ще направим Детски салон на изкуствата, защото сме длъжни да дадем сцена и място за изява и на най-малките. Първо ще стартираме в София, а след това и във Варна.

- Какви идеи заимствате от НДК?

- Моделите, които изграждаме в София, може да ги пренесем и във Варна, имайки предвид обема и мащаба, който е по-малък. Много е важно двата прекрасни центъра за събития да работят помежду си с творчески заряд и послания. Искаме това, което тук правим - като фантастичните изложби в Салона на изкуствата например, да ги направим и там. В момента работим част от фоайетата да имат съответната механизация и възможност да бъдат показвани такива изложби и във Варна.

В София например посветихме 31 май на децата. Те рисуваха в двореца, имаше джаз концерт, куклен театър. Искаме цялата тази детска енергия да бъде пренесена и във Варна. А там може да се правят и събития на открито, защото площта пред сградата е на Фестивалния комплекс, а не на общината, както е в София.

- А има ли нещо, което вземате като пример от Варна?

- Там има център за продажба на билети на всички културни събития в региона, който колегите през годините са успели да изградят. Сега покрай проекта, който изпълняваме с дигитализацията на системата ни, искаме да вземем техния пример.

Нашият билетен център да се

превърне в хъб за продажба на

всички културни събития

- Как искате да се развива Фестивалният и конгресен център в близките години?

- Предстои още да се обновява, да се модернизира. Изпълняваме проект по плана за възстановяване и устойчивост в областта за културната инфраструктура. Още като заех тази длъжност на изпълнителен директор през 2024 г. аз и екипът ми разписахме и подадохме проект за дигитализация към Министерството на културата. Този проект ще донесе прозрачност и бързина на процесите. Винаги казвам, че ние работим и обслужваме постоянно клиенти и качеството на тази услуга трябва да се повишава, а това може да се постигне с дигитална трансформация, която ще допринесе и надгради също така и потребителското преживяване.

Изграждаме модерна навигационна система. Тя ще води посетителя от покупката на билет, през преминаването на входовете до неговото място.

- Как ще работи тя?

- През приложение. В момента разработваме най-модерната система за билети, както и абсолютно нов облик на дигиталната ни визия. Това е най-видимата част, а в същото време изработваме и цялостна CRM (софтуер за управление на вътешните процеси в НДК). Преди две години заварих документи на хартия и една не добре работеща деловодна система, затова

всичко в момента се

дигитализира

за да има проследяемост и прозрачност.

С колегите работим почти денонощно, за да успеем в много кратки срокове да приключим с проекта. Дигитална свързаност ще има между София и Варна, така че да започнем да работим като едно цяло. По фасадата на сградата на Фестивалния и конгресен център във Варна вече няма рекламни винили. СНИМКИ: НДК

- Какво друго предстои в НДК?

- Предстои много силен сезон от септември. Ще има хубав Салон на изкуствата, който ще започне в Деня на София - 17 септември, когато ще покажем изключителна изложба. Тя е под патронажа на българския и на гръцкия патриарх. Ще бъде един от акцентите в програмата. Тя е на бележития гръцко-австрийски архитект, художник, дизайнер, поет и преподавател Евтимис Варламис. За тази изложба, наречена “Света гора Атон”, бившият министър-председател на Гърция Андонис Самарас казва, че “изобразява едно уникално място: музей на природата, архитектурата и духовните традиции”.

Ще представим още една впечатляваща експозиция от 400 японски творби, съвместно със “София хартиен арт фест” и Японското посолство. “Салонът на изкуствата” ще открием с музика - The Beatles Legend, концерт на известната италианска група The Beatbox.

Културата отново има място както в София, така и във Варна.