62% от българките готови да жертват кариера заради семейството

62% от българките са склонни да жертват кариерата си в името на семейството, показват данни на Евробарометър. Лидерството обаче е за сръбкините, сред които 64% са решени да се посветят на децата и фамилията си, следвани от унгарките с 63%. Четвъртата позиция е за словачките - 60%. Правят го 57% от румънките, 48% от гъркините, литовките - 45%, естонките - 44%, 42% от португалките.

Много по-слаба е подобна мотивация сред жените в Германия - 33%, Ирландия - 34%, Франция - 22%, и още по-малко - 16%, в Испания, с които впрочем си съперничат финландките, решени да се жертват за семейството, вместо да се реализират професионално - едва 13%.

За нищо на света не биха направили подобна саможертва над 4/5 от шведките срещу 12% склонни. Нидерландките са на дъното на тази класация - едва 10% сред тях биха го направили.