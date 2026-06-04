Защо епидемията “дрога” все по-лесно заразява децата

Няма регулация как куриерските фирми да проверяват за такива пратки

В училище трябва да има полезни знания за здравето, включително за последствията от наркотиците

Между 2016 и 2021 г. броят на употребяващите основните незаконни вещества в ЕС е нараснал по следния начин: канабис с 9,6%, кокаин – с 42,3%, амфетамини – с 37,9%, екстази – с 12,6%. Данните са на European Union Drugs Agency.

Употребата на LSD и халюциногенни гъби остава стабилна под 1%. Но, от друга страна, сред участниците в специализирано онлайн проучване на ЕС за употребяващи наркотици, около

10% посочват, че са използвали LSD

или други халюциногени през последните 12 месеца. Докладите на EUDA отбелязват притеснителна тенденция към комбинирана употреба на дрога, при която LSD се съчетава с алкохол, стимули или други дроги.

Ако се използват данните за най-разпространените вещества и броят на регистрираните потребители в ЕС за 10 г. - 2015–2024 - увеличението може да се оцени на 15–25% за общия пазар на незаконни наркотици, а за 20 г. - приблизително 30-40%.

Може да се направи оценка, че в България само за периода 2020–2024 при хората на възраст 15–64 г. има около 15-20% увеличение на употребата на наркотици, а при младите хора на възраст 15-24 г. увеличението се оценява на около 30%.

През 2024 г. е проведено национално представително изследване сред 4002 души на възраст 15–64 г. 9,1% са употребявали през последните 12 месеца. Сред младите (15–24 г.) 12,6% са употребявали наркотик през последната година.

През 2025 г. Националният център по обществено здраве и анализи посочва, че делът на хората на възраст 15–64 г., употребили наркотик поне веднъж в живота, е нараснал от около 9,5% през 2020 г. до близо 13% през 2024 г. Това е приблизително 30% увеличение за четири години.

Според оценката за 2024 г. сред цялото население (15–64 г.) зависимостта от дрога е около 7,25 на 1000 души, а при 15–24-годишните е около 16 на 1000 души. Тоест рискът от проблемна употреба при младите е повече от два пъти по-висок от средния за населението. Това е силно обезпокоително. Да, възможно е зависим от наркотиците човек да престане да ги взема, но това съвсем не е лесно.

При младите хора еднократната употреба на наркотици е изключително опасна. Най-често се случва подрастващи да употребяват заедно с приятели – в нощно заведение или в къщи, когато родителите ги няма. Младите хора, които нямат достатъчно опит във вземането на наркотици, често могат да превишат дозата и това да е с фатални последици. Предозирането на наркотика без оглед на въздействието върху конкретния човек – в случая LSD - e и причината за нещастието в Благоевград. Груповото вземане на наркотици създава условия за

надпревара сред младите – кой ще се прояви и като по-купонясващ

и по-надрусан и като издържащ по-голяма доза.

Когато дрогата се взема в нощни заведения, опасностите са по-малки. Все пак там има и ненадрусани, има и охрана, която отстранява буйстващите и неадекватните.

В днешно време с увеличаването на стандарта на живот възрастните все по-често пътуват. Жилищата много често са свободни през уикенда и ваканциите. На много от младите над 15 г. им е скучно да пътуват с родителите си. И често използват дома за купон, придружен с

групово надрусване

При тези сбирки употребата на дрога често е в много по-големи количества поради липсата на външни хора и какъвто и да е контрол. Законът за закрила на детето не допуска да се оставят сами само децата до 12 г. Да, родителят е длъжен да се грижи за децата. Но това не значи да не може да мръдне от жилището си.

15-20-годишните прекарват часове всеки ден в социалните мрежи и въобще в нета. Много по-големи са възможностите за целево търсене, включително на сайтове, доставящи наркотици. Вече не е проблем поръчката по интернет на неголеми дози наркотици, които да се доставят по пощата. Има широки възможности за прикриването на адресите на доставчиците на наркотици чрез куриерски фирми.

Неотдавна специализираното звено на Агенция “Митници” залови над 1000 пратки с дрога със съдействието на куриерски фирми. И това е капка в морето, защото установяването на наркотик в куриерските пратки в рамките на ЕС е трудно. Те поначало нямат интерес да доставят дрога, защото се руши имиджът им. Но няма нормативна регулация, която детайлно да указва процедурите, които трябва да се следват от куриерските фирми за проверка на пратките за дрога. А би трябвало, защото без активното съдействие на тези фирми пратките с дрога много трудно ще се хванат.

При това положение основното задължение на родителите е да запознаят детето си с фаталните последици при употребата на дрога. Има много филмчета в нета, които показват какво представлява дрогираният човек и какви са последиците за здравето му.

При подозрения за опасност за детето

може да се постави скрита камера за наблюдение в дневната, която да е свързана с телефоните на родителите.

Те често не си дават сметка, че спортуването е трудно съвместимо с дрогата и не обръщат внимание кой спорт е любим на децата им, за да ги запишат за тренировки. На това не се обръща внимание и в часовете по физическо, където често се акцентира върху скучни занимания вместо върху спортове, които представляват интересни за младите хора игри.

В училище се учат огромно количество излишни неща, които след това всички забравят, освен ако някой не се занимава професионално със съответната наука. Чудесно е да знаеш хиляди факти от биологията, химията и още много науки, стига да се занимаваш професионално с някоя от тях. В останалите случаи това е излишно зубрене за сметка на изключително полезни знания за здравето, включително при употреба на дрога, по приложни правни знания, семейни финанси, правилата за движение. Например изключително силно би било въздействието на учениците на 13-14 г. да се покаже едно филмче за предварително състарени наркомани с опадали зъби.