Бисерите от матурите вече не са смешни

Минаха в историята ония години, в които бисерите от матурите и кадидат-студентските изпити разсмиваха добросърдечно аудиторията.

Новите бисери от последните зрелостни изпити не са смешни, а стряскащи. Защото показват сериозни липси в образованието на един зрелостник. (Който впрочем е наречен зрелостник, точно защото се очаква да е подготвен за реалностите на живота.)

Когато млади хора на 19 години не знаят какво се крие зад понятието авторитет и го бъркат с автор, но пък за тях авторитетите се раждат с лайкове и рийлове, това показва колко е сбъркана картината при зрелостници. (Не всичките, разбира се, и слава богу!)

Но когато резултатите от обучението са тъжни и страшни, всички - родители, учители, автори на програми и учебници, трябва да погледнат резултата в очите. А той е, че много от младите не са научени на критично мислене, подвластни са само на социалните мрежи, където авторитетите (и авторите впрочем) са мъгляви.

Там алгоритмите властват, а те не дават задължително провокация към мислене, към разширяване на хоризонта отвъд “тик-токъра, който ги буди в тоалетната”. Впрочем това не е “болест” с български адрес - в повечето страни епидемията от социалните мрежи с всичката им хубост и последствия, е обхванала твърде висок процент от децата и младите. Затова и няма изненада в бисерите, които излизат от матурите. Има обаче стряскаща сигнална лампа.

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