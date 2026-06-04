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Само в "24 часа" на 4 юни: Ученици бъркат "автор" с "авторитет" – гради се с лайкове, пада като батерия на телефон

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Само в "24 часа" на 4 юни четете:

Ученици бъркат "автор" с "авторитет" – гради се с лайкове, пада като батерия на телефон

Замразяване на заплати и харчове може да свие дефицит от 9 млрд. евро

Над 300 експоната описват жената преди 8000 г.

BG-Alert да дава и съвети за оцеляване, не само да предупреждава за бедствия - интервю с Красимир Димитров, шеф на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столичната община

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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