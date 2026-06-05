Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Празникът на розата гледа към наследството на ЮНЕСКО и "Гинес"

Стопаните чакат добра реколта от градините си, а общината­ добри новини от Брюксел за розовото масло

Заради здравата фискална политика и строг контрол завършихме годината с 1 млн. евро остатък в бюджета си

Градски консултативен съвет към кмета от 80 души подпомага отблизо неговата работа

- Г-жо Стоянова, тази година Казанлък организира Празника на розата за 123-и път. В него вплитате традициите, но и всяка година надграждате. Какво е новото?

- Тази година празникът е много интересно структуриран, защото в него надделяват нови събития над традиционните. По принцип празникът е в пренасянето на традицията - вече вековна.

Много се стараем тази традиция да е автентична - розоберът, розоваренето

Ние сме тръгнали заедно с Асоциацията по розопроизводство да искаме тази наша традиция в розопроизводството да бъде записана в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Затова е важно винаги да я пресъздаваме автентично.

Както обикновено, ще има много розобери в полетата на Казанлък, традиция са коронясването на Царица Роза, карнавалното шествие. Тази година се опитахме да задълбочим традицията през бита на хората. За целта издадохме "Кулинарен каталог на Розовата долина", в който са събрани рецепти за това какво казанлъчанинът от долината е правил като кулинария и какво консумира до днес, свързано с роза, розово масло, розова вода.

Оказа се, че най-вкусният боб в цяла България се намира в Казанлък. Той е най-вкусен, защото се запържва с розово масло. Автори на каталога са читалища, културни институти, пенсионерски клубове. Той ще прерасне в голяма книга, която се подготвя от краеведа Стефан Папукчиев.

Авторът събира стари рецепти с много истории към тях и може да ги разкаже, когато направи книгата си.

Освен това автентичното ново към празника е, че тази година

изпълняваме общ проект с побратимения полски град Ломжа, наречен "Чергата ни"

Понеже в полския език няма дума за черга, те наричат инициативата "Килим на приятелството".

Идеята е тяхна, но ние я продължихме. Общата ни черга е изработена от парцали с различни цветове, нарязани от дрехи втора употреба. Чисто технически това са между 450 и 470 хил. възела върху мрежа срещу къртици, която служи за основа. Дълга е около 250 метра и тежи 400 кг. Нейните създатели са 153-ма - хора от учебни заведения, читалища, пенсионерски клубове, социални институции и отделни граждани. Те вплетоха в чергата традиции, красота, творчество, желание и радост.

Проектът е подчинен на идеята за единението. Той иска символично да свърже културите на двата града, като намерението ни е да продължим да тъчем тази черга в следващите години с всички останали побратимени градове на Казанлък. Те вече са 11. По-нататък възнамеряваме с общата ни черга да кандидатстваме за Книгата на рекордите "Гинес". Неин гостоприемен домакин за постоянно ще стане Музеят на розата тук.

Девет делегации от нашите побратими ще посетят Казанлък за тазгодишния Празник на розата и ще участват не само в събитията и в карнавалното шествие. Няма да го гледат от трибуните, както досега. Освен това ще

гостуват израелската певица Ищар заедно с "Джипси кингс"

за общ концерт на открито вечерта на 6 юни. Правим тези големи концертни събития, защото знаем, че те се търсят и че ще дойдат хора от цяла България.

- Празникът винаги има две страни. И втората е при хората на полето - в розовите градини, където по това време се прибира реколтата от рози. Дали е празнично и за тях?

- Не е тайна, че розопроизводителите имат много проблеми. Но тази година за тях е обнадеждаваща, защото насажденията имат много пъпки и стопаните чакат добра реколта. Времето е дъждовно и хладно, но това е добре, тъй като кампанията ще се удължи, ще има и повече цвят. Може би апогеят на цъфтежа на розите ще бъде точно в дните на нашия празник.

Другото добро е, че и новините от Брюксел за розовото масло са обнадеждаващи. Нашата битка е то да бъде извадено от Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали, който поставя етеричните масла в графата на опасните химични смеси. В тази битка не сме сами. Вече е ясно, че на 15 и 16 октомври ще бъде конференцията в Европарламента в Брюксел, организирана от френския кмет на Грас и от нас, на която ще представим всички научни разработки, свързани с това как влияят етеричните масла върху хората и върху техния живот.

Българските изследвания са от Софийския университет - знаете, че те бяха направени във Физическия и Биологическия факултет под ръководството на физика проф. Иван Бъчваров. Работата вече завърши, докладите са написани, има резултати и след Празника на розата ще представим докладите в Казанлък.

Френският ми колега е подготвил материали от Университета в Ница, които са се

фокусирали върху жасмина, те работят и в Испания

От наша страна ще има и доклади от БАН, от Института по розата в Казанлък, ще бъдат представени и други научни разработки, правени досега през годините. Мисля, че ще бъдат изключително убедителни, защото всички факти, които ще предоставим, ще бъдат научни, ще бъдат публикувани и няма да има спор в тълкуването им. Ще дадем много документация, на която европейските комисари, които ще готвят доклада за промяната в регламента, ще могат да стъпят и най-после окончателно да се премахне угрозата над розовото масло.

- Понеже Казанлък не е само рози, а заговорихме за наследството на ЮНЕСКО, прочетох, че работите за това и тракийските гробници в района да станат част от него?

- Вече сме кандидатствали с 9 гробници и сме в националния списък на обектите, на които им предстои да бъдат вписани в ЮНЕСКО като разширение към Казанлъшката гробница. Тя е вписана първа и е част от това наследство още от 80-те години на XX век.

Тракийските ни гробници са проучени, направени са им режими за опазване

Привлекли сме добър екип от специалисти и мисля, че до есента, когато трябва да предадем доклада, с който кандидатстваме, ще има и доста свършена работа по плана за управление на гробниците. Това се налага, тъй като ЮНЕСКО вече постави условието, че за да се кандидатства по списъка на материалното или нематериалното наследство, обектът трябва да има предварително план за управление. Казанлъшката Черга на приятелството е дълга 250 метра и тежи 400 килограма.

- В навечерието на Празника на розата бе оповестено, че като община сте отчели 1 млн. евро остатък в бюджета си. Как се постига това при всеобщ недостиг на пари?

- С много добра фискална политика, с много контрол, с ежедневно следене на разходите и приходите. Имаше години, когато завършвахме на минус - с по 6, с по 8 млн., но това премина. Всички стари задължения бяха стопени. Наваксахме с външните средства, с пари от плана за възстановяване и устойчивост, който ни даде глътка въздух да строим инфраструктура, без да харчим общински пари.

Сега този излишък ще ни помогне с бюджетни средства да направим повече междублокови пространства - това е наша програма, която започна преди 8 г. много оскъдно - с по 1 млн. лева и 3-4 междублокови пространства на година.

Сега вече сме с по 2 млн. евро годишно и напредваме. Това е програма на гражданите - те кандидатстват, инициират промяната в мястото, където живеят, и аз много държа да отговаряме на тяхната инициатива.

Едновременно с това ги учим, че нищо не се получава даром

и че трябва да бъдеш много отговорен към общественото пространство, което обитаваш, а не само към собствения си дом.

- Какви проекти да изпълнявате вероятно ви подсказват и членовете на Градския консултативен съвет към кмета?

- Това са 80 души, които представляват 19-те населени места и районите на Казанлък. Мисля, че във вида и формата, в които го създадохме, наистина сме първите. Защото е вярно, че и на други места има изградени съвети към кметовете, но по смисъла на Закона за местното самоуправление друг институционализиран орган, какъвто е нашият градски консултативен съвет към кмета на Казанлък, няма. Но това не е толкова важно, важното е, че тази формула тук работи.

Една от темите, които последно този съвет разработи, е свързана с безопасността на хората при бедствия и аварии. Живеем в много красиво място, но и свързано с отбранителната индустрия. А действителността край нас - време на няколко войни, ни налага да знаем някои основни правила за действие при бедствия и аварии, които позабравихме в годините на демокрацията.

Членовете на съвета се ангажираха първи да бъдат обучени от институциите, които упражняват права по Закона за бедствията и авариите. Сред като това беше направено, те самите обучават по места гражданите. В момента се изготвят правила, които ще бъдат публикувани на общинския сайт и разпространени пак от гражданския консултативен съвет - това са

най-общи неща, които всеки трябва да знае при различни опасности

- И при военна заплаха ли?

- Разбира се. Освен това тук се намира големият язовир "Копринка", който е с висока степен от националната сигурност. Това са все опасности, за които трябва да бъдем подготвени като реакция. Дай боже да не се случват, но кое е първото нещо, което аз като гражданка трябва да имам, за да мога да оцелея? В навечерието на Празника на розата по улиците на Казанлък разцъфтяха 13 различни сорта рози.

- Едно време ни учеха да имаме вкъщи раничка с храна и вода за два дни, с фенерче и най-важните документи, с лекарства. При нужда грабваш и излизаш от дома си.

- Точно за това става въпрос. И за скривалищата - къде са те, има ли ги изобщо. Как се поддържат, кой отговаря за това, при различните форми на опасност кои скривалища трябва да се ползват. Това са въпроси, които много ясно бяха обяснени на членовете на съвета, а те с голям интерес и с много подробности задаваха въпроси на обучителите си - експерти от пожарна безопасност и от областната дирекция на Гражданска защита.

Питаха, за да получат необходимата им информация и да могат, когато вече разговарят с гражданите по места, да бъдат компетентни и да отговарят на всички въпроси.

За моя радост от миналата година този въпрос ние го поставихме на здрава основа що се отнася до училища, детски градини и ясли в община Казанлък, без да е имало някаква държавна инициатива.

Поставихме си за цел да възстановим всички налични бомбоубежища

в детски градини, ясли и училища, тъй като много директори ги бяха превърнали в складове, кабинети или пък ги бяха занемарили. С бюджета, който имат училищата, общината ги задължи през 2025-а да бъдат възстановени и това е нещо, с което сме спокойни и успели. Сега убежищата в учебните заведения функционират, както преди.

- А за останалото население?

- Повечето такива бомбоубежища се намират в големите предприятия, в жилищните кооперации, в еднофамилните жилища и в някои зони на градска среда. Ще почистим и тези, които още не са, ще бъдат изработени указателни табели, които да показват кое е най-близкото място за убежище и какво поведение трябва да имат хората, какви правила да спазват.

- Тези грижи са извън проектите, които община Казанлък управлява и изпълнява в момента. А те са и важни, и разнопосочни?

- Всички те са за близо 90 млн. евро - проекти по плана за възстановяване и устойчивост, по концепциите за териториални инвестиции и по държавната програма за капиталови разходи. Общината управлява тези средства с много малък екип - 8 души в дирекция "Проекти" и още толкова в дирекция "Устройство на територията".

Искам да отворя една скоба извън всякакво политическо говорене: редуцирането на държавната администрация се споменава в предизборни и следизборни кампании и в говоренето на сегашното правителство. Всякакви хора, които никога не са били в местното самоуправление, поставят под общ знаменател държавната администрация в министерствата, агенциите и дружествата на държавата с администрацията в общините, в местната власт. Това е пагубно за устоите на местната власт.

Ще изтъкна една причина - администрацията в общините е на абсолютен минимум

Заплащането на държавните служители в общините не е добро, макар че това са специалисти с по няколко езика, с по няколко квалификации и специалности и отговарят за милиони евро в проектите. По закон те не получават и клас "прослужено време". Така се получава голям дисонанс в заплащането с колегите им със средно образование, назначени по трудови взаимоотношения. Те обикновено са и с по-ниска квалификация. Но с класа си от 30-35 г., да речем, получават повече от държавните служители в администрацията, които са стълбът на всички ангажименти на общината.

Единственото им предимство е, че осигуровките им се заплащат от общината. Но на фона на ангажиментите им и липсата на клас "прослужено време", те се изравняват със служителите, назначени по трудови взаимоотношения, които са с минимална заплата, но имат такъв клас.

- А защо в предварителния разговор казахте, че наричате Закона за обществените поръчки "Параграф 22"?

- Една от най-негативните възможности, които той създава, е фирма, която няма нито един работник и е регистрирана за 5 лева, да кандидатства по обществена поръчка за 20 млн. И само заради това, че е участник в търга, да жали години наред резултатите така, че проектът в крайна сметка да не се случи.

Тези права, които дава законът на кухи фирми,

които обикновено жалят, за да изнудват истинските изпълнители, бавят проектите много.

Имаме такъв проект - втори етап на подмяната на уличното осветление във всички населени места. Първия направихме за уличното осветление в града. От миналата година имаме договор за финансиране в размер на 1,2 млн. евро с Министерството на енергетиката, обявихме процедура, но се намери кой да обжалва. След 20 май дойде решение на ВАС в наша полза. Но срокът за отчитане на проекта е 30 юни, а ние не сме започнали да строим.

Фирмата, която жали, използва всичките си възможности - пред КЗК, пред ВАС, а съдилищата не се произнасят в сроковете, упоменати в Закона за обществените поръчки. Вместо да се произнесат за 2 седмици, го правят в 3-месечен срок и ние сме в невъзможност да изпълним вече спечелени и осигурени с финансиране проекти.

- Какво се случи, за да се появи напрежение напоследък между вас и група общински съветници?

- Да, имаше вълнения на съветници от ПП-ДБ и "Възраждане" кой е спечелил повече от последните парламентарни избори и колко е загубил кметът или ГЕРБ в лицето на кмета.

Те ми поискаха оставката с аргумент, че гласовете, които събира ГЕРБ в общината след парламентарните избори, са по-малко от гласовете на спечелилата партия ПБ плюс тези на ПП-ДБ и на "Възраждане", т.е. на цялата опозиция в местния парламент. Срещу тези гласове кметът от ГЕРБ вече не тежал и трябвало да си подаде оставка.

Мисля, че това са вълнения с положителен знак, защото като кмет ми дават реална представа за политическата обстановка на местно ниво, а на гражданите - колко са силите на опозицията тук след последните избори, защото гражданите също смятат.

И трето - идентифицирането на тукашната опозиция или на националната в лицето на тези две партии с ПБ вече се разби още на първия месец като политика на новото управление. Аз наблюдавам този процес и мисля, че посоката, в която тръгнаха, ще ги отрезви много скоро.

Опозицията в общинските съвети трябва да решава конкретни, не политически проблеми. Когато тя гласува против читалища или инвеститори, както се прави тук, това обикновено получава своя отрицателен знак на местни избори. А колкото до моята оставка - нямаше как да се гласува, защото оставката на един кмет не е акт, който минава през общинския съвет.

Има правила по Закона за местното самоуправление, по които ОИК може да прекрати пълномощията на кмета, и те не са свързани с резултатите от едни парламентарни избори.

Визитка

Галина Стоянова е родена на 19 октомври 1964 г. Тя е магистър по педагогика от ПУ "Паисий Хилендарски", била е директор на ЦДГ във фирма "Арсенал" в периода 1995-2004 г.

През 2004 г. започва работа в община Казанлък, три години по-късно става административен секретар на общината след спечелен конкурс. В периода 2009-2011 г. е зам. областен управител на Стара Загора.

Кмет е на община Казанлък от 2011 г. досега, в момента кара четвърти поред мандат с листата на ГЕРБ.

Омъжена, с 1 дъщеря.