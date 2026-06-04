Колко е важно учителят да е свестен

Не е тайна, че допреди няколко години малцина ставаха учители с желание - защото професията не носеше престиж, а и главно защото заплащането на педагозите беше унизително ниско.

Нещата се обърнаха, когато заплатите станаха значително по-високи, а и позицията на учителите се промени в общественото съзнание. Но ако искаме децата на България да са добре образовани, обществото и държавата трябва да разчитат на качествени педагози. Затова е прав образователният министър да настоява подготовката на бъдещите педагози да бъде без компромиси.



Знае се, че учителите се делят на две категории. В първата са тези, които влизат в клас, “изпяват” си урока по учебника, изпитват, поставят оценки и затварят след себе си вратата, без да се вълнуват особено какво са научили децата. Другите обаче са важните. Те носят призванието да подготвят младите хора, но те са и тези, които ги увличат - не само в необятните полета на знанието, но и в трудните уроци на човешките ценности. А за да има повече учители от втората категория, първо трябва да е гарантирана тяхната подготовка в университета. Без това базисно ниво няма как утре децата да влизат с желание в клас, защото учителят им е свестен.