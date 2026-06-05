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Дъждовете започват да спират на 5 юни

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Само в "24 часа" на 5 юни: Зависимост от екрани яде от паметта и вниманието на децата: в ума им - "пуканки"

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Само в "24 часа" на 5 юни четете: 

С писане на ръка и учебници на хартия Швеция пази децата си от оглупяване

"Лесно е да си отличник в клас с лоши ученици": Черна гора на 18 месеца разстояние от ЕС

Младите трябва да са в политиката, за да променят нещата - и да не искат да се занимават с нея, тя се занимава с тях - интервю с депутатката Анна Бодакова

Зависимост от екрани яде от паметта и вниманието на децата: в ума им - "пуканки"

Особености на генералското управление - анализ на Валери Найденов

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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