Троянската сливова ракия е сред най-разпознаваемите български марки с дълга история и силна връзка с традициите, казва изпълнителният директор

- Г-н Капоун, каква беше последната година за ВИНПРОМ - ТРОЯН?

- Последните години ни поставиха пред сериозни предизвикателства, особено по отношение на реколтата. На практика през 2025 г. тя беше почти нулева. Това е удар за всеки производител, който държи на истинската суровина и безкомпромисното качество. Ние не сме производство “от днес за утре”,апроцес,който изисква време, опит и отговорност. Една земеделска година с нулева реколта можем да посрещнем, защото разполагаме с достатъчно запаси и планираме дългосрочно.

Това показва колко важно е в този бизнес да мислиш години напред, а не сезон за сезон.

През 2025 г. продължихме да инвестираме и да се грижим за нашите сливови градини. Обновяваме насажденията и правим важни стъпки към изграждане на база за селскостопанска техника.За нас устойчивото производство започва още от земята и качествената суровина.

Засега тази година изглежда обещаваща, но в нашия бранш винаги има един фактор, който не можем да контролираме - природата. Затова подхождаме с оптимизъм,но и с необходимата доза реализъм.

- Как се променя Троянската сливова ракия днес?

-Нашата мисия е да съхраняваме българските традицииида гиразвиваме в духа на съвременните потребителски очаквания. Затова разширяваме продуктовата си гама и възраждаме емблематични марки и продукти, оставили трайна следа в паметта на поколения потребители. Връщаме вкусове и марки с история. Сред тях е и Троянска сливова ракия в порцеланова бутилка - продукт, който присъства на пазара още от 70-те години на миналия век. Днес тази традиция е възродена, като всяка порцеланова бутилка се изработва ръчно от майстор керамик в Троян.

Върнахме към живот и Билкова ракия - един от емблематичните продукти, свързани с традициите на Троянския манастир. За нас това е начин да съхраним и развием автентични български рецепти, които са част от културното ни наследство.

Сред продуктите, които възраждаме, особено място заема Слънчева ракия.

Тя стъпва върху стара троянска практика за отлежаване на сливова ракия в дъбови бъчви на открито, изложени на слънце и атмосферните условия през всички сезони. Възстановяването на тази технология е нашият начин да съхраним едно малко познато, но ценно наследство от историята на българското производство на ракия.

- Какво стои зад качеството на една добра ракия?

- Търпение, постоянство и уважениекъмтрадицията. Добрата ракия не е просто напитка - тя носи характер, място и история. При нас процесът започва още от подбора на плодовете и минава през всяка стъпка на производството. Хората усещат кога един продукт е направен с отношение. Именно това превръща Троянската сливова ракия в напитка, която се помни, търси и се препоръчва.

Ако преди двадесет години водещи при избора бяха цената и познатият вкус, днес потребителите са много по-информирани и взискателни.

Те се интересуват от произхода на суровините, технологията на производство и историята зад марката. Съвременният клиент не купува просто продукт - той търси качество, автентичност и доверие, че получава нещо истинско и стойностно.

Ние никога не сме се стремили да печелим “лесния клиент”, който търси единствено най-ниската цена. Истинското качество има своята стойност - от грижата за градините и подбора на плодовете до времето за отлежаване и контрола във всяка стъпка от производството. Това не е бизнес за бързи и лесни печалби. Това е дългосрочно призвание и отговорност към хората,които избират нашата марка и очакват продукт с характер, история и безкомпромисно качество. Все по-ясно се вижда и една нова тенденция - интересът към по-скъпи, но стойностни продукти расте.

Потребителите са готови да инвестират в качество, когато усещат автентичност и отношение. За нас това е най-голямото признание,защото означава, че Троянската сливова ракия остава символ на доверие и класа.

- Какви инвестиции реализирате в момента?

- Продължаваме активно да модернизираме предприятието. През последните години ремонтирахме административната сграда, обновихме купажното отделение и инвестираме във фотоволтаична централа. За нас е важно да съчетаем

традиционното производство с модерни и устойчиви решения. Това е инвестиция не само в бизнеса, но и в бъдещето на марката.

- Все повече хора търсят преживявания, а не просто продукт. Как отговаряте на тази тенденция?

- Напълно осъзнаваме, че посещението във ВИНПРОМ - ТРОЯН е интересно преживяване затуристите в Троян и региона. Затова непрекъснато работим за развитието и обогатяването на нашите турове с дегустация

Всеки посетител има възможност не само да види как се създава Троянската сливова ракия, но и да усети атмос-

ферата, историята и традицията зад нея.

Всеки тур завършва с дегустация на подбрани ракии от нашето портфолио.Посещения организираме целогодишно - всяка събота от 15 ч, както и в друго време след предварителна заявка.

- Подготвяте ли нови изненади?

- Да, работим по сериозна инвестиция, свързана именно с преживяването на посетителите. Засега ще запазим детайлите, но мога да кажа, че амбицията ни е ВИНПРОМ - ТРОЯН да се превърне не само в символ на качествена българска ракия, а и в място, което хората искат да посетят, запомнят и препоръчат.