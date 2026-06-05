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А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?

Виктор Иванов

[email protected]

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Владимир Николов първи би сервис в "лудата" седмица на депутатите от "Прогресивна България". СНИМКА: Велислав Николов

Прогресивните глупости на депутати удавиха това, което трябваше да чуем от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Вижте още във видеозавещанието на седмицата 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Владимир Николов първи би сервис в "лудата" седмица на депутатите от "Прогресивна България". СНИМКА: Велислав Николов

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А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?