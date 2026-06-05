А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?

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Прогресивните глупости на депутати удавиха това, което трябваше да чуем от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Вижте още във видеозавещанието на седмицата