Владимир Николов: Грешката ми е, че не започнах с “Искам повече пари за майките”

Демографският проблем ми е основен мотив да вляза в политиката

Минималната пенсия да се изравни с нивото на бедност до края на мандата, по възможност да мине над него - сред основните задачи

Фалшива новина е, че съм продал фирма със задължения

След като разбуни духовете в парламента и социалните медии със свои изказвания тази седмица, дългогодишният капитан на националния отбор на България по волейбол и настоящ депутат от “Прогресивна България” Владимир Николов се съгласи да говори пред “24 часа” - за майките, заплатите, гафовете и разликите между спорта и политиката.

- Г-н Николов, изказването ви за майчинството в интервю за колегите от bTV доведе до сериозни полемики. Къде сбъркахте?

- Грешката беше изцяло моя заради начина, по който тръгнах да обясня идеята. Защото трябваше в самото начало да кажа: “Искам жените да получават повече пари през втората година от майчинството”. А аз започнах с проблема, за да стигна до решението. Впоследствие беше отрязана част от обяснението за проблема и представена като предложение за решение. Започнаха да се възмущават хора, които дори не са гледали интервюто, а са гледали само изрязаната част, разпространявана в социалните мрежи.

Какво всъщност обясних - искаме да спре дискриминацията на младите жени, които искат да работят. В момента има дискриминация. Много работодатели не наемат жени в детеродна възраст. България е на лидерска позиция по най-дълго майчинство в Европа и ние искаме да насърчим майките да работят през втората година, ако имат възможност и желание. Да ги насърчим, като получават повече от 50% от майчинството - дали 70, 75%, или повече, ако работят. Тоест, да имат шанс за по-добри доходи, ако решат да работят по-рано от изтичането на майчинството.

Има и икономически ефект. Първо, не вкарваш допълнителни работници от чужбина, а си работят по-голям процент български жени, които успоредно с факта, че градят семейство, имат по-добра възможност да градят и кариера. Само тези, които искат. Ако някой не иска да работи, не може да го накараш.

Какво друго казах в интервюто, но то също не е в изрязаната част - че за тази тема ще се говори чак когато има достатъчно ясли в България. Това е жесток проблем, който не съм сигурен дали има възможност за адекватно решение в рамките на 3-4 години.

В момента майчинството през втората година е около 399 евро. Ако в бъдеще има възможност през втората година жената да получава поне 300 евро от тези 399, а допълнително ако има шанс, работи например на 1000 евро заплата, тази жена се чувства по-пълноценна и вижда по-голям смисъл да се върне по-рано на работа. А ако заплатата е още малко по-висока, самите данъци и осигуровки биха станали около 300 евро - ето и икономически смисъл, но при по-добра възможност за майките. Майката си е изработила по-голямото обезщетение, което се добавя към заплатата ѝ, а в същото време получава и възможност да се развива.

Връщам се към моята грешка - аз започнах да обяснявам проблема, за да стигна до решението, а първо се казва решението - повече пари и възможности за майките през втората година от майчинстото. Та срокът му би намалял автоматично, но при изричното условие, че това е желанието на самата майка. А нашата работа е да подсигурим възможно най-добри условия за майките, за да вземат такова решение. Едното условие е повече пари за тях. Другото - повече ясли. И колкото и жесток проблем да е това и да изисква много дълъг хоризонт за справяне, по време на нашия мандат заедно с колегите категорично ще работим за откриване на повече ясли.

- Това обяснение май е по-логично за баща на четири деца...

- Хора, демографският проблем за мен е основен приоритет, той е сред нещата, заради които съм влязъл в политиката! Демографският проблем е от водещите причини, които ме мотивират да работя и да направим всичко по силите си да предложим и приложим адекватни мерки.

Спортът си е ясен - това си е моята тема, винаги си е основен приоритет и няма нищо изненадващо, защото спортът си е моят живот. Другото е да направим така, че нашите деца да не искат да бягат от България. А онези, които са заминали, да имат стимул да се върнат от чужбина. Да се раждат повече деца. Въпреки че в момента сме горе-долу добре процентно в сравнение с другите страни в Европа, сме далече от това, което трябва да бъде. Средният брой деца, които една жена би родила, по последни данни в България е около 1,72. Това е от сравнително високите нива на коефициента за Европа, но продължава да е далече от нивото за естествено заместване на поколенията от около 2,1 - 2,2 деца на една жена. Има много какво да се работи по темата.

- Наистина ли демографският въпрос е основна причина да смените спортното поле с политиката?

- Категорично. Във всички аспекти. Не само във вече загатнатите. Демографския въпрос трябва да го разгледаме не само да се върнат повече хора в България. Пълноценно би било решението, когато тези хора бъдат насърчени да отидат не в София и Пловдив и да ги задръстят още повече. А да отидат в районите, които се обезлюдяват. Ще дам пример с една мярка, която работеше много добре. Във Видин даваха помощи за гледане на овошки, но получаваш помощта в пълния ѝ размер само ако 5 години живееш в региона. Такъв тип мярка приемам за добър пример за борба с проблема за обезлюдяването и намаляването на населението.

Има много такива идеи, които могат да дадат резултат. Просто трябва да се борим за тях.

- Ако трябва да добавите още нещо сред топприоритетите си по време на вашия мандат, какво е то?

- Друга цел, за която трябва да се работи много, е при възможност до края на мандата минималната пенсия да се изравни с нивото на бедност. Сега нивото на бедност е около 390 евро. Минималната пенсия от 1 юли ще е около 347 евро. Каквото и да е нивото на бедност, трябва да се целим минималната пенсия да е еднаква или по-голяма от него. Защото освен грижата за децата ни, следващата най-важна грижа трябва да е за нашите родители.

Това са част от приоритетите на национално ниво. Имам лични приоритети и за Пловдив, защото аз бях избран за народен представител от Пловдив. Формулирал съм трите ни основни приоритета пред пловдивчани така - околовръстно, чиста вода и летище. И в момента има летище, но то е почти неизползваемо. Искаме да направим така, че летището в Пловдив да стане транспортен хъб - освен с повече пътнически полети, да има и търговски. Считам, че Пловдив има възможност да стане търговски хъб за въздушен транспорт в тази част на Европа. Истанбул е извън Европейския съюз, но Пловдив има възможност да бъде този хъб, част от Евросъюза.

Нещо друго, което е сред приоритетите ни, е да отворим Витоша за хората. 12 години няма план за Витоша и от няколко години лифтът тотално не работи. Всяка събота и неделя се качват огромен брой автомобили в планината и замърсяват - коя е на дизел, коя е на бензин. А най-екологичният транспорт, който съществува, не се използва. Когато си в кабинката, си затворен - не изхвърляш боклуци, движиш се на ток - тихо, удобно и приятно. Но в момента това не се използва.

В София - при хотел “Арена ди Сердика”, имаме най-големия колизеум извън Италия. Но той е над 90% под земята. Искам да направим всичко възможно да го разкопаем, а хората от България и целия свят да идват да го гледат като забележителност.

Разбира се, водещо в моя живот винаги ще бъде и развитието на спорта. Това също е основна мотивация за мен в новата ми роля, но не отварям дума, защото това е ясно.

- А може би трябва да отворите дума именно защото хората очакват това от вас. Бихте ли казали нещо конкретно, което ще направите за спорта?

- Искаме да има трети час седмично по физическо в училище. Плюс възможност клубовете по различни видове спорт да влизат в училищата. Но със стратегия и ясен план, а не да има възможност директорите да ги спират. Разбира се - там, където е възможно, защото при училищата на двусменен режим това е трудно. Но при тези на едносменен често директорите просто забраняват училищната спортна база да се използва допълнително. Идеята е в този трети час по физическо да се знае, че примерно първата седмица на октомври влизат футболистите. И третият час по физическо за тази седмица е футбол. Втората седмица е гимнастика. Третата - вдигане на тежести. Четвъртата - джудо. След това - волейбол, баскетбол, лека атлетика и така нататък. Да се знае, че клуб по даден вид спорт, който е представен във въпросния град, през тази седмица влиза в даденото училище и провежда третия час по физическо - заедно с учителя по физическо, но треньорът е водещ, защото все пак учителите няма как да са специалисти по всеки от спортовете. По този начин се надяваме, че повече деца може да се запалят. Ще има възможност децата да се запознаят с различните видове спорт, да открият нещо, което им харесва, а в същото време ще стане ясно кое дете какви физически данни има за даден вид спорт.

Отделно искам да помогна за изграждане на спортна инфраструктура в страната. В Пловдив - съпътстващ гребен канал. В Стара Загора - спортна зала, включваща зали за борба, възможност да се практикува волейбол, баскетбол... В Сливен - зала за бокс. Във Варна имаме идея да се опитаме да направим закрит басейн, защото има два, но открити. И още много, много конкретни идеи и цели, върху които ще работим.

- Споменахте, че сте заършили наскоро магистратура по специалността “Финанси”, с мисъл за бъдещото ви влизане в политиката ли го направихте?

- Не, не. Направих го, защото искам да се развивам. В спорта - с 38 години опит, мога да кажа, че съм завършил няколко магистратури, но сега просто искам да се уча и развивам и в други области. Това, че съм завършил финанси, не ме прави финансист, но ми задълбочава общата култура.

- Къде завършихте?

- Завърших семестриално магистратура по финанси в Нов български университет, но покрай изборите не успях да защитя дипломна работа. По време на лятната ваканция на Народното събрание ще го направя.

- Кое е нещото в политиката, което вече знаете, че не харесвате като участник в нея?

- Това е проблем като цяло на обществото, но се откроява в политиката - създаването на фалшиви новини с политически цели. Вместо да се използва времето напълно конструктивно за работа в името на хората, много често се създават фалшиви новини, те се използват от така наречени политически опоненти и едва ли не трябва по-често да влизаш в обяснителен режим заради нещо, с което някои се опитват да манипулират хората, отколкото с всички избрани народни представители - независимо от различията по дадени теми, да използвате пълноценно времето именно в името на хората.

- Има ли фалшива новина, свързана с вас, откакто сте в Народното събрание?

- Аз не харесвам въпросното вкарване в обяснителен режим за несъществуващи неща. Но, да - има. Излиза фалшива новина: “Владо Николов продал фирма със задължения”. И пред обществото започва да се прокарва като факт. А истината е толкова достъпна, ако я търсиш. В България, когато се продава недвижим имот или дял от фирма, има удостоверение по чл. 87 от ДОПК, което се издава и в което пише, че “лицето има липса на данъчни задължения”. И аз съм подал този документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения. Кой нотариус ще си рискува кариерата заради една нотариална такса, за да се случат нещата без задължителното удостоверение? Обаче въпреки че имам това удостоверение и неоспоримо и лесно проверимо доказателство за липса на задължения, аз трябва да се обяснявам за фалшива новина.

Знам, че за някои хора това е част от играта, но аз винаги съм предпочитал реалните действия в името на хората. И преди в спорта, и сега - в политиката.