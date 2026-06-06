“Албанският реотан” по-бърз: там скочиха преди първа копка, тук проспахме цял град

И Баба Алино, и Звърнец са защитени територии
Вечният въпрос за застрояването по морето от чуждестранен инвеститор събуди страстите едновременно у нас и в Албания. Но там - “на зелено”, а у нас “след дъжд - качулка”. А навремето тук са се шегували с израза “албански реотан” - че там били много бавни.
Страстите у нас са за незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Оказва се, че върху близо 100 декара защитена горска територия са издигнати десетки сгради без нито едно разрешение за строеж.
Строителството се води от украинската корпорация КУБ, свързвана с инвеститора Олег Невзоров. Стана ясно, че първите сигнали за нарушения са от 2024 г., но големият бум на застрояването е през последните една-две години. И институциите по цялата административна верига не са реагирали навреме - или са “проспали”, или са съучаствали в схемата. Вече се водят дебати дали сградите да се съборят, или има вариант за узаконяване. А най-активни са именно купувачите на апартаментите, тъй като много от тях са теглили кредити и се притесняват.
И докато в България дебатът започва след свършения факт, в Албания обществото пламна още преди първата копка на планирания строеж. Става дума за проект за луксозен курорт в защитената зона на полуостров Звърнец за над 1,4 млрд. долара, свързан с компания на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Кушнър. Именно там бе първата бурна реакция - местни жители, еколози и активисти протестираха срещу разчистването на терена, поставянето на охрана и бодлива тел. Впоследствие протестите се прехвърлиха и в столицата Тирана, където хиляди се събраха няколко дни поред на площад “Скендербег” и пред резиденцията на премиера Еди Рама. С викове “Албания не е за продан” протестиращите настояваха за оставката му и отмяна на проекта, а екоактивисти предупредиха, че ще бъдат унищожени уникални местообитания на фламинго, морски костенурки и тюлени в лагуната Вьоса-Нарта, в случай че му се даде ход.
И там началото на казуса е от 2024 г. - тогава проектът стана възможен след поправки в Закона за защитените територии, които разхлабиха ограниченията за строителство в такива зони. Компанията получи и статут на стратегически инвеститор, което даде “зелен коридор” на административните процедури.
И в двата случая става дума за инвеститори от чужбина и защитени природни територии и видим обществен натиск. Разликата е в момента на намесата - у нас дебатът почна, след като незаконното строителство е налице, албанците изригнаха още на ниво намерения. А големият губещ и в двата случая се оказва природата.