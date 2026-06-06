“Албанският реотан” по-бърз: там скочиха преди първа копка, тук проспахме цял град

И Баба Алино, и Звърнец са защитени територии

Вечният въпрос за застрояването по морето от чуждестранен инвеститор събуди страстите едновременно у нас и в Албания. Но там - “на зелено”, а у нас “след дъжд - качулка”. А навремето тук са се шегували с израза “албански реотан” - че там били много бавни.

Страстите у нас са за незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Оказва се, че върху близо 100 декара защитена горска територия са издигнати десетки сгради без нито едно разрешение за строеж.

Незаконният град в местността Баба Алино.

Строителството се води от украинската корпорация КУБ, свързвана с инвеститора Олег Невзоров. Стана ясно, че първите сигнали за нарушения са от 2024 г., но големият бум на застрояването е през последните една-две години. И институциите по цялата административна верига не са реагирали навреме - или са “проспали”, или са съучаствали в схемата. Вече се водят дебати дали сградите да се съборят, или има вариант за узаконяване. А най-активни са именно купувачите на апартаментите, тъй като много от тях са теглили кредити и се притесняват.

И докато в България дебатът започва след свършения факт, в Албания обществото пламна още преди първата копка на планирания строеж. Става дума за проект за луксозен курорт в защитената зона на полуостров Звърнец за над 1,4 млрд. долара, свързан с компания на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Кушнър. Именно там бе първата бурна реакция - местни жители, еколози и активисти протестираха срещу разчистването на терена, поставянето на охрана и бодлива тел. Впоследствие протестите се прехвърлиха и в столицата Тирана, където хиляди се събраха няколко дни поред на площад “Скендербег” и пред резиденцията на премиера Еди Рама. С викове “Албания не е за продан” протестиращите настояваха за оставката му и отмяна на проекта, а екоактивисти предупредиха, че ще бъдат унищожени уникални местообитания на фламинго, морски костенурки и тюлени в лагуната Вьоса-Нарта, в случай че му се даде ход.

И там началото на казуса е от 2024 г. - тогава проектът стана възможен след поправки в Закона за защитените територии, които разхлабиха ограниченията за строителство в такива зони. Компанията получи и статут на стратегически инвеститор, което даде “зелен коридор” на административните процедури.

И в двата случая става дума за инвеститори от чужбина и защитени природни територии и видим обществен натиск. Разликата е в момента на намесата - у нас дебатът почна, след като незаконното строителство е налице, албанците изригнаха още на ниво намерения. А големият губещ и в двата случая се оказва природата.