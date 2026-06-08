6 мерки ще свалят с 80% нарушенията на пътя и ще сложат край на нетърпимото положение

Минималните размери на глобите трябва да се увеличават с инфлацията за съответната година

Маниакалната наглост да организираш гонка по улиците, без да ти дреме за човешкия живот. С 4-ма загинали – и да имаш нахалството да се саморазправяш.

Да смъркаш райски газ и да се забиеш в друг автобус, като убиеш човек.

Да преминеш с огромна скорост без предимство на кръстовище и да отнемеш 2 човешки живота на млади момичета в центъра на София.

Нагла прокурорка иска да ѝ дадат предимство, при положение че се движи в забранена улица.

Само преди седмица видях две скъпи коли да се гонят по пътя София - Пловдив с над 180 - 200 км в нарушение на всички възможни правила – изпреварваха отвсякъде, засичаха, държаха се нагло. Последици – никакви.

Засичания, избутване, недаване на предимство. Човек вече не смее спокойно и по тротоара да ходи и трепери за децата си. Как да не искат младите интелигентни хора да се махнат от такава държава?

Списъкът на почти всеки за кратък период от време може да е много дълъг. И неслучайно от много години все сме на първо място по загинали на пътя на човек от населението в ЕС, с изключение на няколко години, когато сме били втори. И на практика на никое от досегашните правителства не му дремеше и съответно нищо не се промени! Даже става по-лошо. Сега обаче очакваме действия.

А има 6 мерки, които ще намалят нарушенията поне с 80%, ако се приложат.

1. Поставяне на поне 5 000 камери с изкуствен интелект, висока резолюция и лицево разпознаване, които могат да засичат всякакви нарушения. А по-нататък камерите да се увеличат до 20 000. Камери с AI регистрираха стотици нарушения в Атина само за 4 дни. Такива се използват вече в няколко държави по света.

Нашата съседка Гърция, която има също голям проблем със спазването на правилата за движение, възнамерява да постави още тази година 2500 камери, от които 500 мобилни, в Атина, Солун и Крит. Преди месеци писах за този проект в “24 часа”. Само първите 8 поставени като пилотен проект камери в Атина в края на миналата година регистрираха за 4 дни 800 превишавания на скоростта и над 1 000 други нарушения – няколкостотин преминавания на червен светофар, говорене по телефон, неспазване на предимство, непоставени колани и др. Говоренето по джиесем въобще не е безобидно - по време на шофиране е една от основните причини за загуба на човешки животи. Само за 4 дни от 8 камери са генерирани над €30 хил. глоби! Което означава, че и използването на готово закупената система за разпознаване на нарушенията и самите камери ще се изплатят буквално за броени дни. А 20 хил. камери ще се изплатят за месеци. Тоест системата и камерите не само че на практика излизат безплатно, но и генерират един чудесен допълнителен приход, с които да се финансират още мерки за безопасността на движението.

Досега обаче МВР нищо не е направило за въвеждане на камери с ИИ. А софтуерните решения могат да са изключително ефективни. Неотдавна по препоръка на МВР една фирма направи система за неангажиращо съобщаване на дължимите глоби и само с тази мярка събираемостта на глобите нарасна няколко пъти! Крайно време е да се сложи край на възлагането на поръчки за софтуер на фирми, които не вършат работа, а над половината от парите да отиват за комисиони. А дали е така, се вижда по плачевните резултати.

2. Всеки шофьор да има електронен адрес за сигурно връчване на съобщенията за наложени глоби и други наказания. Това е начинът да се съобщават по 100% ефективен начин глобите и да се събират принудително.

Да си шофьор, е лицензирана дейност. А всяка лицензирана дейност изисква квалификация и много по-високо ниво на отговорност. Някой като не може да придобие нужната квалификация и ако не желае да носи отговорност, да не става шофьор! Ама бил неук – това не е извинение за толкова елементарна дейност – пък и да потърси помощ. Или пък поради възрастта си не бил в час и не знаел какво е електронен адрес за сигурно връчване – ами да пита децата си, да се обърне към съответните служби на МВР. Това също не е оправдание. Както не е оправдание, че някой не можел примерно да запомни правилата за движение. Електронното връчване отдавна е уредено в Административнопроцесуалния кодекс.

3. Глобата за нарушението, извършено с определен автомобил, да се появява веднага в публичен регистър. И ако не бъде платена в срок, колата да се изкарва на публична продан, независимо чия собственост е. Без такава система наложените глоби трудно ще се събират. А е безсмислено да се налагат наказания, които не се изпълняват. Всеки, който дава колата – бил той гражданин или фирма, трябва да носи отговорност на кого я дава. Изключение – ако колата е открадната. Но тогава крадецът си носи отговорността за престъплението кражба.

4. Глобата да е процент от застрахователната стойност на колата, но не по-ниско от сегашните размери на глобите. Едни от най-наглите нарушения се правят от лица, чиито коли струват над €100 хил. евро. За тези хора, независимо дали доходите им са законни, или не, една глоба от €100 или €300 евро е все едно един човек, чиято масова кола на старо струва примерно €5 000 евро, да плати €5 или €15 евро. Та глоба от €5 евро е последното нещо, което ще накара един “джигит” да спазва правилата. Създаването на електронна система, която да определя застрахователната стойност на колите по даден каталог или система въобще, не е сложно. Във Финландия и Швейцария вече от години глобяват според доходите, което е по-трудно за установяване.

Крайно време е минималните размери на глобите автоматично да се увеличават с инфлацията за съответната година, защото тя ги изяжда и обезсмисля.

5. Събирането на глобите за чуждестранните коли да става на границата, също и на шенгенските граници. Въобще не е трудно при действаща електронна система. А на шенгенските граници може да видите разхождащи се гранични полицаи с ръце в джобовете. Ами да сложат по една мобилна камера, вързана с електронните системи, и да събират глобите на колите с чуждестранна регистрация като собствениците им отидат до близката банка или поща да ги платят, както правят в Гърция.

6. Български граждани да могат да имат книжка само ако са завършили 10-и клас с взети изпити по националното външно оценяване (НВО). В края на 10-и клас то е задължително за всички ученици в България и се вписва в удостоверението за завършен клас. А сега за книжка се иска просто да си добутал 10-и клас без НВО. Което спокойно може да се е случило и без да можеш да четеш и пишеш. Не знам кой умник е сложил това смешно изискване. Достатъчно е да се видят мутренските физиономии на немалка част от наглите нарушители, за да се разбере, че те никога не биха минали успешно през НВО. И е крайно време при управление без книжка – без такава някога да е издавана - да се търси много по-тежка административна отговорност при първо нарушение - най-добре 1 ден задържане в поделенията на МВР вместо глоба.