Само в "24 часа" на 8 юни - Прави ли плоският данък богатите по-богати, а бедните - по-бедни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В "24 часа" на 8 юни може да прочетете:

14 дни след купона с дрога не е ясно дали Ивана е убита, или политна от 5-ия етаж при инцидент

Странностите на морето: много риба по никое време, мъртвото вълнение подрани с 2 месеца

Удостоверението за търпимост уж не е индулгенция за незаконни строежи, но преди 11 г. стана оправдание

Прави ли плоският данък богатите по-богати, а бедните - по-бедни

Кредитите растат по-бързо от спестяванията – първи сигнал, че евтините пари може да свършат

6 мерки ще свалят с 80% нарушенията на пътя и ще сложат край на нетърпимото положение

ПБ си оставя вратичка за повече дълг и дефицит, но има право на един изстрел, преди хората да се попитат за кого са гласували - интервю с Владислав Горанов от ГЕРБ

Вижте първите страници на "24 часа" от 8 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.



