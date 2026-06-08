ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време ни очаква на 8 юни, но следобед си ...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22997075 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 8 юни - Прави ли плоският данък богатите по-богати, а бедните - по-бедни

912

В "24 часа" на 8 юни може да прочетете:

14 дни след купона с дрога не е ясно дали Ивана е убита, или политна от 5-ия етаж при инцидент

Странностите на морето: много риба по никое време, мъртвото вълнение подрани с 2 месеца

Удостоверението за търпимост уж не е индулгенция за незаконни строежи, но преди 11 г. стана оправдание

Прави ли плоският данък богатите по-богати, а бедните - по-бедни

Кредитите растат по-бързо от спестяванията – първи сигнал, че евтините пари може да свършат

6 мерки ще свалят с 80% нарушенията на пътя и ще сложат край на нетърпимото положение

ПБ си оставя вратичка за повече дълг и дефицит, но има право на един изстрел, преди хората да се попитат за кого са гласували - интервю с Владислав Горанов от ГЕРБ

Вижте първите страници на "24 часа" от 8 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?