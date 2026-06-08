Армения: победа на прозападните над проруските сили

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Партията "Граждански договор" на арменския премиер Никол Пашинян победи на парламентарните избори. Тя е получили 49,81 процента от гласовете, бе съобщено от ЦИК.

Опозиционният алианс "Силна Армения" начело с руския бизнесмен от арменски произход Самвел Карапетян, взе 23,29 процента от гласовете. Другият опозиционен блок - "Армения", оглавяван от бившия президент Роберт Кочарян, получи 9,94 на сто.

Изборната активност достигна 58,97 процента, което е повече, отколкото на изборите през 2018 и 2021 година, пише "Дойче веле".

Пашинян за резултатите от изборите

Още преди обявяването на окончателните резултати, на пресконференция досегашният премиер Пашинян заяви, че неговата партия ще състави правителство еднолично. Думите му предизвикаха критики от страна на опозиционните сили. От блока "Армения" определиха изказването на премиера като "стъпка към узурпирането на властта".

Избирателният кодекс в страната изисква формирането на стабилно парламентарно мнозинство - 54 процента. Ако в резултат от изборите или чрез образуване на политическа коалиция такова мнозинство не бъде формирано, се провежда втори тур на гласуването.

Избори със съдбоносен характер

През 2025 година Пашинян законодателно вписа курса на сближаване с ЕС, което доведе до конфликт с Москва. При това самият премиер подчертава, че не се стреми към разрив с Русия. Опозицията пък бе обединена от желанието за запазване на тесните връзки на страната с Русия.

Москва нееднократно изрази недоволство от курса на Пашинян за сближаване с ЕС. Руският президент Владимир Путин каза, че ситуацията в Армения напомня тази, която доведе до началото на "кризата" в Украйна. Преди изборите Русия въведе забрани и ограничения за вноса на арменски алкохол, селскостопанска продукция, цветя и риба.