Людмил Веселинов: България се нуждае от административна реформа, мнозинството има силата да я направи

Новите управляващи са повече държавници, отколкото политици, казва кметът на Попово

Казах пред "24 часа", че няма да се кандидатирам за 10-и мандат, много хора ми се разсърдиха

Започнахме втория етап от реконструкцията на градския стадион, ще строим плувен басейн и СТЕМ парк

- Г-н Веселинов, честит празник на Попово! Защо градът празнува на 10 юни?

- На 10 юни 1883 г. с указ номер 426 на княз Александър Батенберг "поповската селска община се преобразува в градска, а селото Попово получава името градец Попово". Заради това в началото на демократичните промени датата 10 юни бе приета за празник на града.

По онова време околните села Водица, Садина и Светлен са били много по-големи, но благодарение на географското му местоположение правят Попово център на района. По традиция около тази дата е и прочутият наш Русалски панаир. От началото на миналия век той се провежда в Попово в дните на Русалската седмица - седмицата след Петдесятница, когато Църквата чества и Деня на Светия дух. Панаирът, заедно с Коледа и Великден, е времето, когато поповчани от близо и далеч се връщат в родния си край, за да се видят с близки и познати.

- Какво ще пожелаете на своите съграждани за празника?

- Да са здрави и да гледат с оптимизъм напред. Не е леко, но според мен, градът ни се развива в правилна посока. Пожелавам им също и да останат все така предприемчиви. Тези дни открих два нови санирани блока, направени от две различни строителни фирми. И от двете фирми ми казаха, че наемат работниците си от района и че с нашите хора се работи лесно, защото това са друг тип хора. Може би защото местните като генезис са свързани с някогашните земеделци и с балканджиите, слезли от Елена и Трявна, и наложили тук своя предприемчив дух. Радостното е, че много поповчани, тръгнали на гурбет в чужбина, в последните години се връщат, за да развиват тук свой бизнес.

- И още нещо любопитно, защо наричат Попово "белият градец"?

- Заради цвета на керемидите тук. Някога, когато идвал влакът откъм Славяново, отдалече първо се виждали белите покриви на градчето. Керемидите на нашата керамична фабрика не са червени, както е обикновено, а имат този интересен цвят заради глината, от която са направени. Концесията за нейното използвате изтече и сега собствениците на керамичната фабрика, която бе приватизирана, трябва да я подновят с нови проекти. За тази глина ще ви кажа, че наши специалисти прибавиха към нея различни добавки и започнаха в лабораторни услония производство на павета, които конкурират като качество с по-добрите си механични показатели прочутите жълти софийски павета, внесени навремето от Австро-Унгария.

Но Попово е бяло и в преносния смисъл на думата - заради душевността на хората, които живеят тук. На тях душите и помислите им са бели.

- Сега един въпрос за самия Вас като човек, свързан с Попово. Вие сте единственият общински кмет в България, който кара своя девети поред кметски мандат. Приемат ли Ви като доайен на кметовете у нас, например в Националното сдружение на общините?

- Да, макар че това, че останах единствен, понякога да ми тежи. Доскоро с моя актив беше и кметът на община Медковец Венцислав Евгениев, но той загуби на балотаж последните местни избори през 2023 година и си остана с осем мандата. С толкава в момента са и кметовете на Гоце Делчев Владимир Москов и на Болярово Христо Христов.

Аз си кандидатирах за първи път през 1991 г., уж за един мандат, та досега. Винаги съм казвал, че тъкмо този първи мандат е най-трудният, той е рисков. Да повториш първия мандан, трябва да си бил много силен кмет. Направиш ли три мандата, вече трябва си с големи грешки в работата, за да не те изберат пак хората.

Скоро си направих сметката, че днес за мен вече гласуват хора, които не са били родени през първата ми кметска година. Тъкмо младите ми дават надежда, защото тези 63 процента, които получих на първия тур на последните местни избори, не идват основно от моето поколение, а от младите.

Питали са ме дали не е време да издам книга, в която да споделя своя опит, да разкажа как се кметува толкова дълго време. За книга не знам, но ще споделя, че преди години като млад специалист, ветеринарен лекар, после и агроном, станах зам-председател и предсадетал на АПК, и започвах да си водя дневник в една голяма тетрадка. После продължих и през първите си години като кмет, пишех много интересни неща. После изоставих този свой дневник и сгреших. Бях събрал в него много факти и емоции, а събитията от 1991 г. досега се промениха много. В дните преди Празника на Попово 10 юни бе направена първа копка за втория етап от реконструкцията на градския стадион "Стамо Костов".. Снимка: Община Попово

- В интервю за "24 часа" през февруари м.г. споделихте, че сте обещал пред икона, че няма да се кандидатирате за 10-и път...

- И знаете ли колко неприятности ми докара това? Почнаха да ме атакуват защо съм казал така, много хора дори ми се разсърдиха. Нещо повече, духовно лице като нашият отец Валентин ми обясни, че това ми обещание пред икона за мен не важало. Каза ми, че човек наистина има ангажимент, ако се закълне, че ще направи нещо, че ще даде благина на хората, че нещо ще построи, но за обещение като това, че няма да се кандидатирам отново за кмет - за такива клетви Господ не следял и не държал.

И сега нищо не мога да кажа какво ще правя занапред, може би догодина по това време ще бъда наясно. Аз нямам проблем с хората, със себе си имам - все пак догодина ще бъда на 77 години. Въпреки че, чукайте на дърво, се чувствам прекрасно! Продължавам да спортувам, мен плуването ме държи.

Аз ходя по улиците и се срещам с много хора. При тези мои срещи гледам какво е поведението на тези, които срещам. По поведението на хората личи дали те ме приемат или не. Не е нужно да ми го казват, защото не всеки път казаното е истина. Пред теб могат да говорят едно, а зад гърба ти - обратното.

- И как върви този Ваш девети поред кметски мандат?

- През първия програмен период на европейските фондове с моите ескперти се набутахме с много проекти. И успяхме на широк фронт да усвоим много пари от европейските програми. Бях се задъхал. Сега пак съм максималист, подготвихмве пак много проекти, но днес е по-трудно със строителите. Като че ли преди години те бяха по-коректни и по-добри като изпълнители.

Сега пак има добри, но има и лоши, които създават проблеми. Въпреки това успяхме да възстановим в общината 5 детски градини - почти цяла година работихме по тях - саниране, вътрешна мебилировка, всичко. Направихме ремонт на гимназията в Попово, открихме две ремонтирани читалища - в селата Зараево и Гагово. Ремонтирахме осново 4 кметства - в селата Иванча, Баба Тонка, Априлово и Медовина.

Тези дни започна вторият етап от реконструкцията на градския стадион "Стамо Костов". Правим я с пари от Спортното министерсво - милион и половина лева, общината добавя 60 процента от бюджета си. Вече възстановихме административната сграда и съблекалните. Южната трибуна на стадиона ще бъде с 1440 места, секторът за гости ще има 162 места. Може да звучи грандомански, но искам в третия етап на реконструкцията да покрием с козирка местата в сектор "А". Част от седалките ще бъдат в червено и жълто - цветовете на нашия отбор "Черноломец 1919". За него някои ме натискат, че е време да заиграе в "Б" група, но признавам, че общината не може да издържи на такъв разход. Пеещият шадраван в центъра на града е една от атракциите на Попово. Снимка: Ваньо Стоилов

По темата за спорта ще споделя и това, че започнахме да градим физкултурен салон в основно училище "Любен Каравелов", надявам се да е готов за новата учебна година. Този салон беше една от мечтите ми като кмет.

Други три неща съм си поставил като цел, макар че не зная дали ще ми стигне времето през този мандат. Едното е летният театър, който е от 60-те годити на миналия век. Имаме готов проект за него, търсим средства да го възстановим възможно най-модерно с над 1500 места. Другият ни проект е за възстановяването на спортната зала, която сега стои како едно плашилище. Имаме и идеен проект за плувен басейн. Идеята за него е моя, защото не може Попово да се развива без плувен спорт през зимата.

Местна инициативна група предложи и това бе прието - да се изгради с пари от фонд "Земеделие" СМАРТ парк, който ще бъде разположен в пространството между пазара и централния площад. Това ще бъде модерен парк с музика, беседки с иновативни технологии за разхлаждане през лятото, с фотоволтаици. Пак с пари от този фонд в момента ремонтираме и улица "Мара Тасева" - входната ни пътна артерия откъм изток. Макар че имаме околовръстен път, дълго време тази улица беше държавна собственост, но в крайна сметка успяхме като община да я вземям от държавата, за да вложим в нея средства от фонд "Земеделие".

- Много Ваши колеги кметове са притеснени от факта, че държавата не може да се разплати навреме по държавната Програма за капиталови разходи. Каква е ситуацията при Вас?

- Тази инвестиционна програма за всички общини беше наистина справедлива, защото парите по нея бяха определени според големината на общината. Ние например имахме да усвоим 15 милиона лева, по нея направихме 4 междуселищни четвъртокласни пътища. Но капиталовите разходи се превърнаха и в разочарование заради факта, че парите по тях постъпват на принципа "на час по лъжичка". Вече втора година дължим на строители 9 милиона лева, а някои от тях взеха кредити, за да работят. Хората разбират, че държавата не може да се разплати, но все пак... Сега не завиждам на това правителство, защото всички общини сме на входа и чакаме да ни подадат пари.

Друго наше голямо разочарование е работата ни с ВиК в Търговище - областна структура, към която община Попово бе принудена да се присъедини, за да ползваме пари от европейски проекти, за които Брюксел постави условието да се разпределят на областен принцип. Вече трета година чакаме едни 24 милиона лева и изпълнител, за да направим втория етап от реконструкцията на ВиК мрежата в града и в двата квартала - "Сеячи" и "Невски". Първия етап направихме с парите от предишния програмен период, но сега ни бавят, а заради тръбите не можем да си подобрим и уличната инфраструктура. И аз питам защо общините да не сме бенифициенти по тази програма, след като държавата и държавните структури не могат да се справят с тази задача? Досега да съм ги усвоил 10 пъти тези пари.

Направихме си общинско ВиК звено, за да можем със собствени сили поне да решаваме водните проблеми на селата. Там започнахме да възстановяваме стари водоизточници и да ги вкарваме във водопроводната мрежа. Ще дам един пример. Преди време бяхме към ВиК в Разград и ползвахме вода от системата "Дунав". Когато ни принудиха да минем към предприятието от нашата Търговищка област, то реши, че тази вода е скъпа и няма да я ползваме. Но не може едно село като Кардам да остане цяла зима без вода, защото нямало достатъчно в местните водоизточници, а водата от "Дунав", която може да влезе в селото, била скъпа. Най-накрая от ВиК в Търтовище се съгласиха да прекарат тръби под пътя Попово-Разград към Кардам, и то след им казах, че ако те не могат, общината ще го направи за своя сметка, но след това ще събира и таксите за потребената вода. И пак питам: кое е по-важно - икономическике показатеми на държавната фирма или това, че хората трябва да живеят без достатъчво вода?

На теория общините могат да ползват средства и от Концепциите за териториални инвестиции. За мен обаче те са малко фалшива работа, защото в Североизточния район с център Варна, към който е Попово, тези концепции не се разработват на областен, регионален или на какъвто искаш принцип, а се правят в полза предимно на големите градове. И къде отиде тогава идеята да се изравняват в развитието си населените места чрез различните еврофондове и чрез тези концепции на териториален принцип?

Сега вече чакам новите региони за планиране, изградени според числеността на населението, да почнат да развиват тези концепции. Другото, което очаквам, е най-после тази административна реформа, които явно затрудняват държавата, най-после да започне. Моята позиция е, че областните администрации като структура са излишви. Те, 28 на брой, са създадени някога, за да си внедряват в тях управляващите своите партийни кадри. Тези структури са излишни, при положение, че във всяка област има изнесени държавни звена на различните министерства. Тогава, питам аз, каква работа върши областта?

Аз го виждам така: ако в новите региони за планиране се съсредоточат някои дейности, за които сега се мисли, че могат да ги изпълняват областните структури, тези структури трябва да се закрият. Има и друго - в конституцията е записано колко жители трябва да има една община. А у нас сега поне 30-40 общини са под тази конституционна норма. Ако те се закрият, ето още едно съкращение на администрация. Какъв е смисълът от съществуването на малки общини, които само чакат държавата да им налее?

- Дали новата власт ще има ли сила за такава реформа?

- Мисля, че ако сега те не я проведат, няма кой да я проведе. Тук и мнозинството в парламента си казва думата. Според мен, сега ситуацията с новото правителство е малко по обнадеждаваща, докато предишното редовно правителство повтаряше всичко назад, което беше познато и неработещо. И политически незряло.

Надявам се в следващите години надеждите на хората да се реализират, да има промяна в стандарта на живога. Ккато и промяна на административно-политическия гнет, който някъде сега съществува по общини - след като всички сме еднакви, никоя партия няма право да прави хората в една община заложници и зависими от тази политическа сила, от която е избран кметът. Очаквам това нещо да се промени. Така да си помогнем. Особено в общини, където управлява ДПС - знаете ли колко тежко ми е било да гледам наоколо общини, където не работят по програми, защото трябва експертност. Вместо това чакат разни постановления, вратички, ей така да им налеят пари и да си направят улиците. До последната улица на село, пък аз не мога да се оправя с града. Защото не съм приятел на никой партия досега и не съм много обичан. Затова много харесвам кметът да си е от гражданска квота. И това хората най-добре го разбират.

- Т.е. чакаге новата власт да не дели общините на наши и ваши?

- Мисля, че няма да го правят. Защото виждам в лицето на новата власт, че са малко по-добри държавници, отколкото политици. Въпреки че правят партийни структури по места, чакам да са държавници. А да си държавник трябва да мислиш за хората.

- Но нали и Вие самият сте член на БСП?

- Член съм на БСП, въпреки че два пъти съм изключван от тази партия и възстановяван. Ама какво ми пречи да съм член на БСП и да имам малко по-разчини виждания от това БСП, което се потвърди и с резултата от последните избори?

Вижте, кметът не трябва да е поляризиран партийно. Не трябва да мисли партийно, защото няма партийна задача, която да ти помогне в работата като кмет. Казвам го от опита на моите вече девет кметски мандата.

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