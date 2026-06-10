Само в "24 часа" на 10 юни: Психопрофилът на шофьора убиец: нагъл, недосегаем, властен и богат

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Само в "24 часа" на 10 юни:

Режат чиновници в отбраната, но ще търсят още войници

Какви са плановете на военния министър Димитър Стоянов

ЕС слага край на малките пакетчета кетчуп, майонеза и захар

Какво предвижда регламентът

7 нови BG обекта в ЮНЕСКО, но без Перперикон и Хераклея Синтика

Кандидатурата ни ще се обсъжда и гласува на сесията на организацията през 2027 г.

Социализъм с човешко лице в новия филм на Георги Дюлгеров

Няма безплатен обяд и еврото не е вампир

Случи ли се наистина кошмарът в дома на Шумахер?

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.