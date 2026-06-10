Няма безплатен обяд и не, еврото не е вампир

7 причини тласкат инфлацията при храните нагоре и нито една не е свързана с въвеждането на евровалутата

Доходите растат, а при производителността отдавна сме ударили спирачката

Между 2020 и 2025 г. България е №1 в целия Европейски съюз по ръст на разходите за труд. В същия този период страната упорито върви към върха на класацията по инфлация. Първото звучи като много добра новина. Второто - като потискащо лоша. Само че те не са две новини, а една и съща, разказана по различен начин.

Ускорените доходи и щуреещите цени у нас са двете лица на един и същи мотор. За да го разберем, трябва да го разглобим, за да видим как ускорението се формира по седем линии.

През април 2026 г. годишната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС е 3,2%, а в еврозоната — 3,0%. Данните на Евростат сочат, че най-високите стойности са в Румъния (9,5%), България (6,0%) и Хърватия (5,4%), а на дъното при отличниците са Швеция (0,5%), Дания (1,2%) и Чехия (2,1%). Тоест в лудата надпревара с поскъпването не сме сами, а си имаме компания и трудно можем да хвърлим вината върху еврото. Румъния все още не го е приела, но там финансовото "страдание" за бизнеса и домакинствата е доста по-сериозно от нашето.

Второ, между 2016 и 2025 г. храните и безалкохолните напитки в ЕС са поскъпнали с 33,2%, следвани от цените в ресторантите и хотелите с 28,3%. За съжаление, повишението на храните се усеща най-болезнено в Източна Европа. Защо? Защото в Румъния 25% от доходите отиват за хранителни стоки и безалкохолни, в България - 21 на сто, в Латвия, Литва, Естония, Полша, Словакия – 20, в Унгария и Хърватия – 18. На другия полюс са Люксембург и Ирландия с 9%, в Австрия – 10, в Германия, Дания и Нидерландия – 11%, във Финландия и Швеция – 12, в Словения – 13, във Франция -14. С други думи, ударът по джоба на повечето източноевропейци е доста по-жесток от този в Западна Европа заради по-големия относителен дял на храните. Едно е между 10 и 13% от месечните ни разходи да се повишат с 33% между 2016 и 2025 г. и съвсем друго е, ако делът им е над 20%. Повишение с една трета ще е като удар с парен чук. Шокът става още по-голям, защото всеки ден влизаме в магазина, пазарувайки храни, и усещането от поскъпването наистина е вледеняващо.

Трето, съществува един икономически закон с доста тромаво име - ефектът Баласа–Самуелсон. Звучи плашещо, но всъщност е прост. Макар че доходите на заетите в публичния сектор растат, както и пенсиите, общото усещане е, че портфейлите изтъняват. СНИМКА: ГЕТИ

България все повече се интегрира в един от най-богатите пазари на планетата. Секторите и заводите, които произвеждат предимно за износ, стават все по-ефективни и за да задържат работниците и служителите си, плащат все повече. Останалите бръснари, фризьори, шофьори не са станали по-добри професионалисти, нито са по-бързи, но те са увлечени в една растяща икономика и неусетно и техните доходи растат. Все още никой не може да си внесе подстригване от Хърватия или онлайн прическа от Китай и стойността на тези услуги расте. Този ефект не е непременно негативен, но акцентира върху факта, че стандартът на живот у нас се повишава. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също отбеляза, че 65% от българския износ отива в ЕС, а 45% в страните от еврозоната. Тоест, ние искаме или не, влизаме в пълен синхрон със Стария континент и екстремно догонваме останалите членки. И тъй като цените в Западна Европа са по-високи, препускането на нашите няма да спре, докато не се изравним на принципа на скачените съдове. Затова еврото също няма вина, тъй като още през 2007 г. сме приели, че искаме да сме част от ЕС и общите споделени ценности.

Четвърто, изпреварващите доходи – това е най-силният аргумент, разбиващ хипотезата, че еврото е "злодеят", причинил катаклизмите в цените. Всъщност данните не оставят място за спор. Само в периода 2020 - 2025 г. номиналните разходи за труд в България са нараснали със 71%. За сравнение в Румъния за тези пет години те са скочили с 64%, а в Литва – с 62%. В други седем страни те са под 20 на сто, установи неотдавна Институтът за пазарна икономика. Но картината става още по-фрапираща. По данни на Евростат между 2024 и 2025 г. почасовите разходи за труд са се увеличили най-много у нас – с 13,1%, в Хърватия с 11,6%, в Словения с 9,3%, в Литва с 9,2%. Сега забележете разликата – във Франция с едва 2 на сто, в Италия 3,2%, като средното повишение за ЕС е 4,1%.

С други думи, почасовото заплащане у нас лети шест пъти по-бързо от това във Франция. Това обаче е само първата част на историята. Ключовият механизъм е, че изстрелването на доходите в посока нагоре драстично се разминава с производителността. Докато двата показателя се движат заедно, всичко е наред. Автомобилът ускорява, защото двигателят дава мощност. Проблемът започва, когато натиснеш газта до дупка, а двигателят извива и не успява да вдигне необходимите обороти. Колата привидно върви, но машината не е в ред и тресе. Точно това показват числата. До 2022 г. двата индекса - нарастването на доходите и увеличението на производителността, вървят почти паралелно. След 2022 г. разходите за труд рязко се откъсват, нараствайки със 163% спрямо 2010 г., а производителността сякаш удря спирачката и нарастването е едва 124 на сто. От Института за пазарна икономика неотдавна изчислиха, че разликата е почти 40 пункта.

Най-новите данни правят тази "ножица" още по-дразнеща. През последното тримесечие на 2025 г. средната заплата расте с 11%. Дори да се коригира с инфлацията от около 6%, това пак е много повече от мижавото повишение на производителността от 0,6%. Или 11 срещу 0,6%. Това е като да обещаеш на маратонец, че ще тича двойно по-бързо, без да му се дава храна и вода.

Когато разходите за труд на единица продукция растат, а производството не ги догонва, тогава излишъкът трябва да отиде някъде. Пита се къде? На единственото възможно място. Изсипва се като лавина директно в цените. В прогнозата си Европейската комисия го обясни в прав текст - инфлацията при услугите ще остане висока, защото отразява големите увеличения на заплатите в периода 2024 - 2025 г. Детайл, който прави контраста много по-фрапиращ. От една страна, българинът все още е най-евтиният работник в ЕС. Той получава средно 12,0 евро на час при 56,8 евро в Люксембург и средно 34,9 евро за ЕС. От друга, ние се движим с висока скорост, но сме стартирали от мазето и тичаме нагоре, прескачайки по няколко стъпала. Това обяснява защо процентите звучат озадачаващо, а в абсолютни суми доходите все още са скромни и никой не вярва, че портфейлът му е набъбнал сериозно. Ефективността ни в производството стигна своя таван. СНИМКА: ГЕТИ

Петата причина е заровена в правилото, че всеки пожар се нуждае от кислород. В нашата ситуация нарастващите заплати и пенсии са горивото, а кислородът е силното търсене. Този сюжет се развива по три линии. България регистрира рекорден ръст на потреблението на домакинствата в целия ЕС за 2025 г. - 4,44%. Плюс най-високият реален ръст на продажбите на дребно за март 2026 г. - 12,4% на годишна база. Второ, кредитите отбелязаха ръст и вероятно той ще продължи, защото страната е с най-ниската безработица в ЕС и хората прибягват до заеми без страх. Трето, правителствата през последните няколко години съвсем не са безгрешни – само през 2025 г. бюджетните разходи нараснаха със 17,8%, за да се платят по-високите пенсии и заплати в публичния сектор. Все едно сме на търг в "Сотбис". Докато пресмятаме какво можем да купим, изведнъж всички в залата получаваме нови, по-дебели портфейли – с по-високи заплати, заеми, наеми, бюджетни трансфери. Тогава вродената ни пестеливост отстъпва и смело се впускаме в наддаването с все по-високи суми. Не, творбите не са станали по-ценни, просто в залата вече има повече пари, които се стремят да ги придобият. Така се ражда инфлацията в най-чист вид. Изливането на пари в портфейлите изкривява пазара и действа като бустер в изстрелването на цените нагоре. Точно тук е и червеният сигнал: "Внимание".

Бюджетният дефицит за 2025 г. стигна 3,5%, а за първото тримесечие на 2026 г. скочи с 55,2% на годишна база. Неслучайно шефът на МВФ Кристалина Георгиева в своята реч в София отбеляза, че икономиката ни е нагорещена от ръста на заплатите, изпреварващ производителността, бума при кредитите и бързо поскъпващите жилища.

Но това съвсем не е всичко. Искаме или не, шестата причина е свързана с цените на азотните торове, които не растат от сега. Прогнозите са, че поскъпването до края на тази може да стигне до 20%, което ще повиши още цените на земеделските продукти. Заради кризата в Ормузкия проток ЕС се принуди да отмени митата им, за да охлади стойността на храните. Паралелно с азотните торове стойността на енергоносителите също върви неумолимо нагоре в резултат на конфликта в Близкия изток. Само през април 2026 г. енергията в еврозоната – ток, горива, отопление, поскъпна с 10,8-10,9% заради ограниченията в доставките. Факт, който сам по себе си добави един процентен пункт към инфлацията. Нещо като вълна, родена от земетресение в Ормузкия проток, но тя също завихри инфлацията в цял свят, не само в ЕС.

Седмо, на пръв поглед живеем в парадокс. Казват, че икономическият растеж е нещо позитивно. Тогава защо върви ръка за ръка с увеличаващата се инфлация? Наистина е объркващо – откъде накъде цените и икономиката ще растат едновременно? За беда, при догонващите икономики това е правило. Брутният ни вътрешен продукт се увеличи с 2,9% през първото тримесечие на годината, а за цялата еврозона той е едва 0,8%. Тоест ние стремглаво растем с три пъти по-висока скорост. И ако се питате кой е основният двигател на растежа, отговорът отново е впечатляващото крайно потребление, което скочи с 6,9%.

Точно тук е уловката – повишаващите се доходи и силното потребление въртят все по-бързо двигателя, а той задвижва на хиперскорост брутния вътрешен продукт и цените. Невъзможно е да получим едното без другото. Когато вдигнем скоростта до максимум, неизбежно стрелката на температурата на автомобила се забива в червения сектор. Затова еврото няма вина. Факт е, че въвеждането му съвпадна със смайващата инфлация от 6% между февруари и април. Но на фона на останалите причини не е честно да надценяваме ефекта му. Още повече че статистиката в останалите страни, влезли в еврозоната, показва, че закръглянето на цените в евро добавя десети от процента, а не цели. Неприятно е, но лъвският пай в скока на цените идва от останалите седем причини. Или ако трябва да обобщим защо тук те растат толкова бързо, отговорът е, че се комбинират няколко процеса, които се подхранват един друг. Рискът не е, че доходите хвърчат по-бързо, отколкото на останалите в ЕС, а че сме забили спирачки на производителността. Така истинският въпрос е: още колко дълго ще вярваме в безплатния обяд? Че доходите могат да растат двойно по-бързо от това, което произвеждаме, и че няма да ни връхлетят като цунами под формата на по-високи цени?