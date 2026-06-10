Скъпотията и безработицата пропукват патриотизма на иранците, идат ли бунтове?

Инфлацията и сривът на валутата тласкат иранското общество към ръба на експлозията

На популярния пазар „Бастан" в западната част на иранската столица Техеран, където ароматите на прясно изпечен хляб и плодове се смесват с тези на платове и дрехи, гледката вече не излъчва обичайната веселост, погледите на минувачите се лутат между сергиите, а ръцете им внимателно обръщат стоките и ги връщат на мястото им - „ежедневните обиколки за пазаруване се превърнаха в нещо като разузнавателна мисия за проучване на новите цени", споделя 63-годишният пенсионер Фироз пред кореспондента на „Ал Джазира.нет" в Техеран.

Фироз стои пред рафтовете на голям магазин за хранителни стоки, преглежда стоките една по една в търсене на цените, посочени върху опаковките им, и казва пред „Ал Джазира Нет": „Преди година килограм ориз струваше около 1,8 милиона риала (доларът се равняваше на около 1,73 милиона риала), но днес цената премина прага от 5 милиона риала, а бутилката олио струваше около 700 хиляди риала до пролетта на миналата година, но сега цената ѝ е над 3 милиона риала".

И продължава с горчивина: „Пенсията ми не стига дори за една трета от разходите на домакинството. Свидетели сме на плашещо разширяване на бедността, и то не само на крайната бедност, а на това, което може да се нарече бедност на пенсионерите и служителите, където хората с фиксиран доход живеят под прага на бедността за първи път от десетилетия", казва той и добавя: „Не се оплакваме само от високите цени, а от скоростта, с която те растат, която не ни оставя възможност да си поемем дъх".

Скъпотията изяжда покупателната способност

Само на няколкостотин метра оттам Фатима (46 г.), домакиня и майка на три деца, разказва пред Al Jazeera Net: „Започнах да ходя на пазара 3 пъти седмично вместо веднъж, не защото имам нужда от нещо, а за да видя дали някой продавач предлага стоки на по-ниска цена или стока, която все още не е засегната от вълната на скъпотията... Червеното месо се превърна в мечта, пилешкото месо стана рядкост на трапезата ни, а дори и яйцата започнах да броя едно по едно".

Растяща инфлация

Доклад, публикуван наскоро от Иранската централна банка, разкрива исторически скок на инфлация, която достигна 77,2% на годишна база за периода от 21 април до 20 май, при месечен ръст от 8,5% в сравнение с предходния месец, а точковата инфлация на стоките достигна 113%.

С тези цифри Иран отбелязва най-високите равнища на инфлация от 1942 г. насам, по време на Втората световна война, когато военните сътресения доведоха до срив на веригите за доставка на храни и до лудо покачване на цените.

Арман Халки, председател на Иранската камара за промишленост, търговия и минно дело, описва случващото се като „пълна икономическа буря" от 5 взаимосвързани фактора, които едновременно се стоварват върху и без това изтощената иранска икономика.

Нарастват опасенията, дори сред иранските правителствени служители, че продължаващото икономическо влошаване и затрудненото ежедневие на милиони иранци могат да доведат до протести, подобни на тези, които страната преживя в края на миналата и началото на тази година. Тези предишни протести бяха предизвикани основно от повишаването на цените на живота, и то още преди избухването на войната.

Сега, когато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртия си месец и въпреки крехкото примирие, икономическата ситуация в Иран надхвърля границите на търпението на гражданите.

Вярно е, че в началото на войната иранците понасяха влошаването на икономическата ситуация като форма на съпротива срещу войната, но през последния месец немотията се увеличи до безпрецедентни нива, според „Уолстрийт Джърнъл".

Това влошаване се дължи на засилената блокада, наложена на Иран от американските сили, разположени в региона, и иранските власти започнаха да го признават публично, начело с иранския президент Масуд Пезешкиан, който напоследък повтаря, че „войната е икономическа", особено след затягането на морската блокада на Иран от САЩ и фактическото затваряне на протока Ормуз.

Много анализатори смятат, че продължаващото влошаване на икономиката и повишаването на разходите за живот на иранците представляват ефективно средство за натиск, което принуждава Техеран да приеме споразумение с американците за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. В обръщение до клиентите си преди няколко дни компанията „Capital Economics" посочи, че „иранският режим ще бъде принуден да намери баланс между понасянето на икономическите последствия и щети за постигането на своите военни и геополитически цели и риска продължаващата икономическа слабост да доведе до подновяване на вътрешните размирици".

Икономически натиск чрез блокада

Анализаторите оценяват, че икономическият натиск върху иранците ще се засили значително, докато продължава американската военна блокада, а изследователите от „Capital Economics" считат, че наличните валутни резерви на Техеран в момента са достатъчни само за покриване на вноса за период от три месеца.

Блокадата доведе до спиране на приходите от износ на ирански петрол, като се засилиха опасенията, че Иран ще бъде принуден да спре производството в някои нефтени кладенци, след като изчерпа по-голямата част от капацитета си за съхранение на нефтена продукция.

Капацитетът за съхранение е изчерпан напълно, включително този в стари танкери край иранските брегове в Персийския залив.

Властите призовават иранското население да ограничи потреблението на гориво, електроенергия и вода, което означава, че натискът върху енергийния сектор се е прехвърлил върху фабриките и ежедневието на семействата.

Според американския вестник, жизненоважните индустрии в Иран са сериозно засегнати, над един милион иранци са загубили работата си и са останали безработни, а обменният курс на местната валута се е сринал до най-ниските си нива.

Това съвпада с повишението на цените на основните стоки, което силно ограничава способността на иранските семейства да задоволяват ежедневните си нужди.

Иранските власти осъзнават, че ако правителството не успее да облекчи тези тежести за гражданите, протестите може да се върнат по улиците, което прави икономическия натиск, произтичащ от блокадата, важен фактор за подтикване на Техеран към преговори за постигане на споразумение, което да сложи край на войната и блокадата.

В реч, произнесена пред Търговската камара в Техеран тази седмица, иранският президент Масуд Пезешкиан се обърна към иранските бизнесмени с думите: „Основната война се води в икономическата сфера, и ако вие се провалите, страната ще се провали".

Изпълнителният директор на икономическия изследователски център „Фондация на борсата и пазара" Асфендиар Батманглидж заяви пред вестник „The Independent", че Иран „се движи по пътя на сериозен икономически упадък, от който ще бъде трудно да се възстанови, затова има мотив да преговаря" за споразумение за прекратяване на войната и вдигане на блокадата.

Влошаване на стандарта на живот

Вестникът цитира ирански служител, който казва, че правителството се надява на вдигане на блокадата и облекчаване на икономическата тежест. Служителят добавя, че икономиката е успяла в началото на войната да устои до известна степен, тъй като износът на петрол е продължил в ограничен мащаб, както и вносът на основни стоки.

Но това се промени, след като американските сили започнаха да спират корабите да влизат или излизат от иранските пристанища, и източникът казва, че „националистическите чувства могат да издържат само до определен момент".

Дори частичното възстановяване на интернет не е решило проблема с понижаването на жизнения стандарт, а иранска художничка описва как влошаването на условията на живот е станало по-сериозно дори от загубата на работата ѝ, когато интернетът е бил напълно прекъснат за един месец. Но облекчаването на ограниченията в интернет не успява да подобри икономическата ситуация.

Най-големият проблем за иранците е непрекъснатото покачване на цените на стоките от първа необходимост, през март цената на килограм сирене беше 450 000 томана (1 томан е равен на 10 риала), сега вече е около 800 000 томана.

Зоната на силна нестабилност

Длъжностните лица в иранското правителство признават проблема с влошаването на стандарта на живот. Президентът Пезешкиан призна, че в момента Иран не може лесно да изнася петрол, а също така среща затруднения при събирането на данъци и пренебрегва проблемите, с които се сблъскват компаниите и бизнеса.

Говорителят на компанията за водоснабдяване в Техеран, Бенхам Бахши, заяви, че „всички изпълнителни органи и публични институции, държавни и недържавни, са задължени да инсталират оборудване за рационализиране на потреблението на вода и контрол върху нейното използване", тъй като освен последиците от войната и щетите, причинени от блокадата, Иран преживява и тежка суша.

Икономическите показатели в Иран се движат към зоната на силна нестабилност, като ускореното влошаване на жизнения стандарт поражда опасения, че икономиката ще доведе до нарастващо социално напрежение.

Вземащите решения в Техеран са изправени пред двойна дилема, изразяваща се в неспособността им да овладеят галопиращата инфлация и загубата на контрол върху местната валута, което доведе до ерозия на покупателната способност на средната и бедната класа при липса на готови структурни решения.

Настоящата финансова обстановка отразява дълбоко неравновесие, тъй като традиционните парични интервенции вече не са достатъчни за възстановяване на доверието в риала, който продължава историческия си спад спрямо американския долар.

Влиянието на този срив се разшири, за да задълбочи безработицата сред младежите и завършилите висше образование, което създаде напрежение на иранските улици, където международните санкции и лошото управление се възприемат като пречки пред възстановяването на баланса, на фона на доклади, сочещи, че инфлацията на основните стоки достига рекордни нива.

„Хронична инфлация"

Анализатори обясниха пред „Индепендънт Арабия", че иранската икономика е навлязла в етап на „хронична инфлация", надхвърляща безопасните нива, като данните на иранския статистически център потвърждават, че годишната инфлация се е стабилизирала над 45 процента като средна стойност, а групите на хранителните продукти и основните потребителски стоки отбелязват скокове, надхвърлящи 65%, съвпадащи с историческия срив на стойността на риала с около 55% на паралелния пазар през 2025 г.

Курсът на долара надхвърли рекордни нива, което доведе до парализиране на веригите за доставки и до повишаване на разходите за внос в размер, непосилен за изтощената държавна хазна, чийто дефицит надхвърля 30 % от предвидените разходи (което се равнява на около 12,5 милиарда долара според годишния бюджет).

Анализаторите сочат, че реакцията на правителството не излиза извън рамките на „паричните успокоителни", като Централната банка се опитва да се намеси чрез ограничено вливане на твърда валута и затягане на контрола върху обменните бюра – мерки, които те считат за безрезултатни предвид разширяващата се пропаст между официалния и реалния курс.

Официалните данни за безработицата сочат, че тя е 9,2%, но изследователски центрове разкриват по-сурова реалност, надхвърляща 28% сред младежите и завършилите висше образование, като над 30 милиона иранци са под прага на абсолютната бедност, което прави обещанията за парична помощ безсмислени предвид ерозията на нейната стойност (която възлиза на около 400 000 риала или 0,44 долара на човек) преди да достигне до получателите.

„Иран няма да излезе от този конфликт такъв, какъвто беше, когато влезе в него... дори и да не настъпи промяна в режима в краткосрочен план, вътрешните промени ще бъдат дълбоки", заяви Сирус Резки, председател на консултантската фирма „Ара Ентерпрайз" в Техеран.

Първата от тези промени, според него, може да бъде реформата на разузнавателната служба, която многократно се провали в предотвратяването на израелски операции, насочени срещу висши военни и силови лидери.