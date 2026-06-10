Пришълците бързо разбраха, че са безнаказани

Здравият разум по повод на имиграцията ще се върне на много висока цена в обществата и държавите на Западна Европа. В продължение на половин век елитите на тези държави решаваха своите проблеми с пазара на труда, замествайки неродените деца на Европа с мигранти от Третия свят - и преди всичко от Близкия изток и Северна Африка. Към икономическите аргументи по-късно бяха прибавени и идеологическите. Европа и Западът като цяло трябваше да се превърнат в "първообраз" на бъдещия мултикултурен глобален свят - "глобално село". Тази цел се преследваше без милост спрямо собствените народи, които са подложени на все по-многообразен натиск от страна на лавината пришълци, мотивирани от завоевателни религиозни цели.

Тези пришълци бързо разбраха, че са безнаказани в една обществена среда, в която господства утопията на многообразието, където - ако се случва нещо неподходящо, виновни са "местните бели расисти". В Малмьо за "расизъм" бе съден младеж, изнасилен от банда африканци... В Британия немалък брой момичета от "бялата общност" бяха подлагани на гаври и изнасилвания от безнаказани пакистански банди, за които правосъдието очевидно си е затваряло очите. В Лондон на млад войник бе отрязана главата на улицата поради безпричинен гняв на местен ислямист. Ислямистки банди убиват наред свещеници във Франция, палят църкви и католически книжарници. Насилието в Белфаст е само поредна печална брънка от тази верига.

Ако "политкоректните" елити продължават да лицемерят и да се ослушват, гражданството на тези страни ще вземе нещата в ръцете си. Политическата класа на Запада има много малко време да постави процеса на освобождаване от нелегитимна имиграция под държавен контрол, или да се изправи пред открит граждански конфликт. В България също започнаха процеси на вкарване "с голямата лопата" на имигранти, които уж са с ограничени трудови договори. Центърът на София е заприличал на ориенталски битпазар. Казват, че е под натиска на работодателските организации, които нямат работна ръка. Ще си търсят работна ръка сред такива народи и култури, които са свикнали да уважават другите и да са благодарни за подадената им ръка - а не да налагат с "огън и меч" собственото си варварство и примитивизъм.

(от Фейсбук)