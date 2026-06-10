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Учебните часове за кучета започват от 50 евро нагоре за 60 минути

Рашел Леви

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Учебните часове за кучета започват от 50 евро нагоре за 60 минути. Това са палави или изнервени хлапета, които се нуждаят от допълнителни часове с професионалист, за да не лаят много, да не хапят наред и други педагогически предизвикателства да бъдат по-леко преодолявани. Добре! Изобщо не сравнявайте със ставките на педагог, учител или ресурсен. Сакън! То няма и база за сравнение. Разбира се, че кучетата се обичат повече от децата. Ама и не съм чула някой да се нахвърля върху треньори на кучета, както това се случва с учители, и то винаги с посочване на незаслужено получавани пари.

Само за допълнителен разкош да вметна, че прическа на куче понякога ни струва 60-70 евро, но урок при специалист, час с ресурсен учител, психолог, занималня или друг, често свързан с базови умения час, някак ни се свиди, тежи ни.

Скъпо ни излиза кучето, вярно е.

Защото с децата е лесно - вдигнеш скандал, обвиниш "сегашното" образование като цяло, възмутиш се ...и някак се отървеш от чувството за "излишно" похарчени пари.

(От фейсбук)

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