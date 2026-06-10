Ако на 18 не си прочел Достоевски и Оруел, на 40 ще следваш инстаграм гурута

Вместо да плащате за курсове да "откриете вътрешното си дете", купете на истинското си качествена книга

Човек е важно да прочете “1984” на Оруел и “Престъпление и наказание”, докато е на 17-18 години. Точно тогава трябва да разбереш как функционират властта и вината, преди системата да те е вкарала в коловоза.

На същата възраст трябва да си обръщал в ума си малко Тарантино и “Боен клуб” на Дейвид Финчър. Трябва да си усетил онзи суров, нихилистичен бунт против конформизма, да си цитирал Самуел Джаксън и да си разбрал, че “нещата, които притежаваш, в крайна сметка притежават теб”.

Докъм 25-годишна възраст трябва да си минал през свещения интелектуален

триъгълник –

Чарлз Буковски, Милан Кундера и “Спирка за размишление” на Рики Джервейс. Тези трябва да са консумирани, преработени и обсъдени на по четири уискита с приятели до 4 сутринта. Тогава се изгражда базовата критична инфраструктура и се калибрира вкусът към истински доброто и цинично-красивото.

Ако ти остане време, не е зле да пробваш малко Стенли Кубрик и малко от Крис Нолан.

Ако пропуснеш този прозорец за инвестиции обаче, се получава тежък дефект. Към 40 и няколко години, когато метаболизмът се забави, а егото започне да си търси смисъла, настъпва криза. Започва се една страшна пандемия от “личностно развитие” и коучинг.

Хора с по три бързи кредита започват да ходят на уикенд семинари, където сертифицирани шамани с ленени ризи (завършили онлайн курс по “енергиен мениджмънт” в Бали) им обясняват как да “бъдат себе си”.

И всичко това, защото не си чел “Параграф 22” на Джоузеф Хелър. Това е може би най-добрата сатира за бюрокрацията и корпоративния абсурд. Ако не си я чел и разбрал на 20, на 45 ще влезеш в корпорацията и ще наричаш очевидните глупости “синергия” и “оптимизация”.

И така фейсбук се напълва с 45-годишни мениджъри, които пускат сторита от задимени зали, където ходят боси, за да “отключат лидерския си потенциал”.

Разбира се, опитът да компенсираш липсата на Достоевски и Финчър с инстаграм гурута е симпатичен, но безсмислен. Имам новина. Критичното мислене не се купува в пакет от пет лекции с безплатен кетъринг и веган хапки.

Майтапът настрана, но ако на 20 г. не си си блъскал главата с големите въпроси на литературата и киното, на 40 ставаш лесна плячка за секти, криптовалути и политически спасители. Затова, вместо да плащате за курсове как да “откриете вътрешното си дете”, купете на истинското си дете една книга или му пуснете качествен филм. Че иначе след 20 години и то ще ходи да прегръща дървета в Южния парк, за да си чисти аурата.

Инвестирайте в дълготрайни, вечни и секси нематериални активи за ума навреме!

(От фейсбук)