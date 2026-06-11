Само в "24 часа" на 11 юни: Пенсията да зависи само от осигуровките, другото са помощи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само "24 часа" на 11 юни четете:

Ако на 18 не си прочел Достоевски и Оруел, на 40 ще следваш инстаграм гурута - анализ на Любослав Костов

Пенсията да зависи само от осигуровките, другото са помощи, казва бившият вицепремиер Ивайло Калфин в интервю

Сдружени в кооператив, бургазлии продават ток от слънцето

А в специалните страници АРТ четете:

Фотографите Мисирков и Богданов правят паметник за жертвите, опитали да избягат от соцрежима

30 г. за добрия вкус: оскари за майсторите на хубавите жилища раздаде "Идеален дом"

Двойно повече спектакли на Белоградчишките скали и цял нов парк посреща посетителите това лято

Вижте първите страници на "24 часа" от 11 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.