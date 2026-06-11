Бедни сме, но това е 1/2 от лошата новина. Другата 1/2: ще е за дълго

Поредно изследване нарежда България на дъното по бедност. Добрата новина от него е, че страната ни е една от 40-те държави, които показват най-бърз растеж за последните 10 години. И с това приятните изненади свършват.

И както често се случва, идва ред на лошите вести. А те са свързани не само с общоприетата представа за бедност - ниски заплати и още по-мизерни пенсии. Но това е само половината от лошата новина.

Другата половина е още по-стряскаща, защото се отнася до показатели като здравеопазване, образование, околна среда. Тоест това, от което зависи особено много качеството на живот. И в което България е с откроени слабости сред всичките 40 изследвани държави.

Дори и да се излеят милиарди евро още сега (нещо, което е невъзможно заради състоянието на държавната хазна) в тези три сфери, резултатите ще дойдат след години усилия и инвестиции. Което ще рече, че задълго ще сме бедни - не само според заплатите и пенсиите, но и заради слабо образование, увредена околна среда, лошо и твърде скъпо здравеопазване.