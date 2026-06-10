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Дребното примитивно българско зло върлува над слабите

Огнян Минчев, политолог

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Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Надежда Дойчева

Това е големият български проблем. Нашето зло е дребно, примитивно, помиярско зло.

То ще те утрепе за пет череши. Когато му дадеш ауди седмица, ще се натресе със 150 км в автобус.

Когато му кажеш, че някой е откраднал два милиарда, ще гледа тъпо и ще си бърка в носа.

Ако му кажеш, че някой е платил два лева по-малко от него за едно и също нещо - ще побеснее и ще те пребие.

Нашето зло е злото на нищожествата. То върлува над слабите, уязвимите, беззащитните и се покланя на силните и безобразните. Понякога кара бяла дачия, друг път - върви пеша... Българското зло, дребното, комплексарското, безумното...

(От фейсбук)

Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Надежда Дойчева

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