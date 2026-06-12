Глобите растат, дисциплината на шофьорите - не толкова

Данните на Пътна полиция показват нещо важно - държавата издава повече глоби за нарушения на пътя, но това още не означава, че системата е станала по-ефективна. За две години платените санкции са се увеличили с 245 хил. На пръв поглед това изглежда като сериозен напредък. Но и издадените глоби са скочили почти със същото темпо - от 931 829 до 1 494 188. Резултатът е, че делът на платените остава почти непроменен - около 44%.

Това е същинският проблем. Камерите, електронните фишове, проверките и новите възможности за плащане явно увеличават броя на санкциите. Но ако почти всяка втора глоба продължава да не се плаща, ефектът върху поведението на пътя остава ограничен. Глобата има смисъл не когато е написана, а когато е връчена, разбрана и платена. И когато шофьорът знае, че няма да може да я заобиколи с месеци.

Затова следващата стъпка не е просто още повече фишове, а по-бързо връчване, по-ясно плащане и по-малко административни капани. Иначе статистиката ще расте, но усещането за ред на пътя ще изостава.

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