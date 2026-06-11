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Защо адвокати като Надежда Ковачева са по-ефективни от всеки протест за свободата на словото

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Надежда Ковачева

Бившият прокурор вече 30 години защитава емоционално и професионално журналисти, сред тях и Слави Ангелов, които си вършат работата

Трудно ще я видите на протест за промени в съдебната система или в защита на свободата на словото.

Защото Надежда Ковачева професионално доказва в залата, че Темида е справедлива, когато фактите са ясни, аргументите - железни, доказателствата - годни, а адвокатите - перфектно подготвени.

Не просто финансово мотивирани от клиенти, в чиято полза вече си мислехме, че може да се обърне всяко съдебно решение в България. Или да разчитат на политически пристрастия на един или друг магистрат.

Добре известно е както в юридическите, така и в медийните среди, че не всеки адвокат от всички близо 13 000, може да представлява и отстоява правата на журналистите в съда. Дори свръхемоционалността на бившата прокурорка, която от 30 г. е адвокат, доказва колко силно цени тя работата на репортера и тежката ситуация, в която работят българските медии. И най-вече избира страната на истината.

Тя е повереникът на главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов по делото срещу тримата подсъдими за жестокия побой над него преди 6 години.

Преди това адвокат Ковачева представляваше и дъщерята на водещия Милен Цветков - Калина, по делото срещу Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за катастрофата, при която уби журналиста.

Защитава медии и печели дела бухалки, в които бизнесмени запорират банковите сметки на издателите срещу бъдещи съдебни искове. Това е една от най- актуалните форми на натиск върху свобода на словото.

Надежда Ковачева не маркира с присъствие явяването по делата, а твърдо защитава справедливостта. Така беше и по делото срещу нападателите на Слави Ангелов, където свърши работа почти колкото разследващите. Търсеше доказателства, настояваше за допълнителни експертизи.

Нито за миг не се отказа да повярва, че истината ще победи, за което ѝ благодарим!

Повече по темата четете тук.

Надежда Ковачева

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