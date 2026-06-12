Само в "24 часа" на 12 юни: Глобите на пътя все повече, но платените не мърдат от 44%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 12 юни можете да прочетете:

Глобите на пътя все повече, но платените не мърдат от 44%

Вече 6, а не 5 г. затвор за биячите на Слави Ангелов

Пълна проверка на имуществото на кандидатите за ВСС - интервю с доц. Христо Христев от СУ

Шофьорите на линейки и таксита с най-здравия мозък срещу алцхаймер

Военните получават 3,13 + 2 млрд. евро, без значение от дефицита

Любо Пенев: Ще спечеля войната

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.