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Само в "24 часа" на 12 юни: Глобите на пътя все повече, но платените не мърдат от 44%

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Само в "24 часа" на 12 юни можете да прочетете:

Глобите на пътя все повече, но платените не мърдат от 44%

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Вижте първите страници на "24 часа" от 12 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

     

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 

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