Оформилата се дискусия за голото рамо и голямото деколте на външния ни министър при официалната среща с турския първи дипломат ме връща към тезата ми, че протоколът е вторият език на дипломацията. Облеклото, дрес кодът е ключова част от нея.

Спомням си в царския мандат, при една официална визита в много консервативна арабска страна, помолихме главните редактори да командироват мъже репортери. Не за друго- да улесним протокола на домакините при обгрижването на медиите, предвид националните особености. Познайте! Нарочно изпратиха жени. И това беше предизвикало куп конфузни за самите тях ситуации, притеснение за домакините пред царя, че даже и една много комична ситуация, която остана да се разказва като анекдот в царския екип.

Протоколът носи политически послания. Давам друг пример- през 2017 Марин льо Пен отказа да се забули, за да се срещне с мюфтията на Ливан и отмени срещата буквално на входа. Домакините се бяха пробвали, ако мине. Според дипломатическите правила, политик не трябва да спазва чужди религиозни ритуали. Но не е и нужно да залита в другата крайност.

Преди повече от година тогавашната германска външна министърка Бербок отиде в Сирия на среща на високо ниво. В бели джинси и прилепнала тениска. В този вид произнесе призив от рода на- имаме нужда от мигранти, идвайте, иначе няма да оцелеем - основният наратив на сегашните лидери по повод бизнеса с трафик на мигранти.

Разбира се, лицето й и силуетът й на телевизионните екрани и на снимките в местните медии бяха редактирани, почти изтрити. Като човек, който изследва и познава от опит и в дълбочина механизмите на властта, дипломацията, публичната дипломация ,такива примери са ми интересни и ги разнищвам. Попитах познат опитен дипломат в този район - как се възприемат визията и посланията на Бербок от тази общност. "Ще трябва да употребя нецензурни фрази пред теб, но ще си спестя това неудобство" , ми каза. Мадлин Олбрайт, бивш държавен секретар на САЩ, която много пътуваше из Близкия Изток, умееше да всява респект по всякакъв начин.

Затова дипломацията е изкуство, а не просто политика. Изискват се сериозни качества и опит, не е само до визия. Защото има толкова нюанси, детайли, тънкости...Висш пилотаж.

Б.Р. Цветелина Узунова се занимава с пиар. Директор е на Правителствената информационна служба при премиера Симеон Сакскобургготски 2001-2005 г.