Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)

Ходовете на депутатите са странни, защото възнагражденията по върховете на властта са вързани с техните

Когато през август 1990 г. Желю Желев бе избран за първи в историята на Република България президент, той почти веднага обяви, че ще дарява една трета от основната си заплата за благотворителност. И всеки месец – чак до 1997 година, когато приключи мандатът му, превеждаше парите на нарочно основаната фондация "Сираци" – в полза на даровити деца без родители. От онези романтични времена минаха повече от 35 години и за съжаление, този висок морален стандарт, който той зададе, поне засега не е известно да е последван от който и да е политик.

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