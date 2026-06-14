Коментар на седмицата №1: Блокирането на българската монета от 2 евро е въпрос към външното министерство, не към БНБ

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Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №1 с над 204 хил. прочитания.

Ако е вярно, че именно Гърция е блокирала издаването на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, това вече е въпрос не толкова към БНБ, колкото към Министерството на външните работи.

Подобни инициативи не започват с официалното внасяне на проекта. Те започват много по-рано - с дипломатически сондажи, неформални консултации и проверка на нагласите сред партньорите. Именно затова съществува дипломацията.

Логиката е проста. Ако има индикации за възражения, те трябва да бъдат адресирани предварително. В ход влизат разговори, аргументи, компромисни решения. Едва когато си сигурен, че си свършил работата и няма да се сблъскаш с блокиране, подаваш проекта за окончателно съгласуване.

В случая изглежда сме стигнали до класическата ситуация „след дъжд качулка" - нито имаме одобрена монета, нито виждаме особено активна дипломация след възникването на проблема.

По-важният въпрос е друг. Държавата, която е направила възражението, дължи обяснение. Не само на България, но и на европейската общественост.

Ако възражението е свързано с конкретни процедурни или дизайнерски съображения - нека те бъдат ясно посочени. Ако зад него стоят политически мотиви или външен натиск, това също следва да стане ясно.

Защото Европейският съюз е съюз на правила и процедури, а не на анонимни блокажи.

Гърция възразява защото смята, че азбуката се нарича кирилица, а не българска.

Вие как мислите?

(от Фейсбук)