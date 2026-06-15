Сбъркахте ли с автори(тети)те, скъпи зрелостници

На 18 години не можеш да пишеш за авторитетите днес, без поне да си ги виждал на картинка и да ти е разяснен смисълът на понятието, за да го разбереш

Не можах да открия статистически данни какъв брой ученици по коя от темите, зададени на матурата по БЕЛ тази година, са избрали съответно дали да интерпретатират по разказа на Йовков “Песента на колелетата”, или са заложили да напишат есе на тема “Авторитетите днес”. А мен ми се чини, дето това не е маловажно.

Не зная дали изобщо има такава статистика, а би трябвало, най-малкото защото спецификата на избора говори за получените и усвоени знания според личните предпочитания на съответния зрелостник.

И това моето не е нездрав интерес, а целенасочено желание да разбера защо се оказва, че достатътъчен брой ученици не знаят какво означава думата “авторитет”. Вижте, май не само ученици се затрудняват, затова ще цитирам: коренът на думата е от латинското съществително auctor (автор, създател, основател), а цялата дума е от латинското auctoritas (власт, влияние, съвет), което от своя страна е свързано с глагола augere, означаващ увеличавам, подсилвам или създавам.

Да, ако не знаеш какво е авторитет, най-близкото до съзнанието е да го сбъркаш с автор, още повече иде реч за литература, която безусловно винаги е плод на авторство. Никак не е интересно това обикаляне около речника, но без речников фонд и правилната му употреба я докарваме до под крушата. Кривата.

Кой е авторитетът в семейството и изобщо семейната институция като такава представлява ли авторитет? Кой е авторитетът в училището и изобщо образователната система представлява ли авторитет? Да продължавам ли?

Щото знаете докъде ще търсим кой кой е и най-много да опрем до Дарина Йотова, щото “Евровизията” е нещо, което има власт, влияние и даже авторство в очите и мозъците на подрастващите. И не само в техните. Нищо против спечелилата и развяла флага на България на международен конкурс, напротив, живо и здраво да е момичето и да се радва на успешна кариера! Просто ми се ще да си дадем сметка има ли авторитети в България и имат ли те почва у нас.

Почва има, плодородна страна сме ние, вижте далеч не само спортистите и оперните певци, вижте учениците, които печелят медали от международни престижни състезателни форуми, младите хора на изкуството, отличени по света и… минали като кратки новини в хрониката на масмедиите.

Това на тях не им пречи, разбира се, те създават, те умножават, те подсилват със знанията и постиженията си съответната област, която са избрали като свое призвание и съдба.

Те са бъдещи авторитети, дай боже, надхвърлящи границите, в които сме териториално ограничени геофизически и политически. Да се справим пак със значението на думата авторитет, та да сме наясно.

В Древния Рим тя се е използвала, за да обозначи моралната тежест, влиянието и достойнството, което носи даден човек или институция, които подсилват и утвърждават законите. Тоест освен власт задължителни са моралът и достойнството. Законността и спазването ѝ като буква и дух. И всичко, произтичащо от съдържанието на думата.

Тук си позволявам една вметка, защото езикът е като живо същество, той не е замръзнала на едно място догма, а се развива и обогатява според обществата, на които служи. В някои държави авторитет са наричани главите на т. нар. престъпни групировки, капо ди тути капитата. Но тези хора са наистина авторитети, гледайте "Кръстникът" и ще разберете. И това го има в езика и в действителността.

Аз си мисля обаче кой и дали е обяснил на учениците тази дума, влязла у нас не чрез латинския, а предимно през немския и руския език – в училище във връзка с учебния материал или като задача за домашно, та да го обяснят вкъщи.

Защото темата за есето не е поникнала на гола поляна. Или е? На 18 години не можеш да пишеш за авторитетите днес, без поне да си ги виждал на картинка, дето се вика. И да ти е разяснен смисълът на понятието, за да го разбереш.

Безспорно добрият автор е авторитет, интересно ми е в този смисъл обаче кои днешни автори са посочени. И по-важното – въз основа на кои техни съответно прочетени произведения. Аз май малко авторитарно подхождам, но коренът на думите е един и същ. Корен е хубава дума, здрава, стабилна, насъщна, ерго някой знае ли къде се корени разминаването между словото и съдържанието?