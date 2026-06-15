Любомир Дацов: Ако припознаят сегашния бюджет и без автоматизъм при доходите, спираме да правим дефицит

Икономиката расте, потеблението бие рекорди, приходите са добри. Говоренето за криза и извънредна ситуация не съответства на данните. Има огромни проблеми, но те са управляеми, казва членът на Фискалния съвет

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Абсолютно безсмислено и без никакъв фискален ефект е вдигането на данък върху доходите. Няма нито една причина да се прави

Борим прозрачни чужди инвеститори,борим някакви цени. А истинските проблеми на икономиката чакат

Вече сме държава с проблем. Не разбирам защо се чака да правим нещо, което ще се изисква от нас и си има цена, а не го направим сами

Държавата да даде пример и да си намали цените с 15-30%. На обществени поръчки, на услуги. Ако има воля, лесно може да стане

- В процедура по прекомерен дефицит ли сме, господин Дацов, или просто в “чакалня” за нея?

- Все още не сме. Формално ще влезем в такава процедура, след като предложението на ЕК бъде разгледано от Съвета на Европа. Това е задължителният комитет, през който минават такива решения. Крайната фаза е там.

- Имаме ли все още опция да не влезем?

- Съветът на Европа е политико-експертното ниво, на което се взема решението. Трябва да има много силни политически съображения, за да се случи нещо различно.

- А колко всъщност ни е дефицитът според Фискалния съвет? Защото се оплетохме в различни числа.

- Малко е сложно. Да кажем така: много зависи от това какво ще се случи с парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В зависимост от сценария и от това какво е усвоено, се получават големи разлики. Важно е и кои ангажименти, поети по НПВУ, ще бъдат изпълнени, за да дойдат всички приходи.

В момента има много варианти. При частично нефинансиране от плана се получава един вариант от 5,8-6% дефицит. На нас ни се струва напълно реално да приключим годината с 3,4-3,7% дефицит от БВП, като отчетем законодателството. Но все пак не знаем какво би се променило.

- Не е ли по-добре просто да си удължим бюджета? И без това за половин година кой знае какви политики не могат да се очакват?

- Много добър вариант е бюджетът, който действа в момента, да бъде припознат до края на годината. Добър е, защото при него параметрите на заплатите ще бъдат овладени. Бяха тръгнали през миналата година с ръстове от 25%, а в момента вече са под 20%, т.е. отиват надолу. Без да се ангажирам, мога да кажа, че ако няма други промени, ръстът на разходите за персонал ще слезе под двуцифрената стойност и ще се доближи до нормалния - т.е. инфлация плюс реален растеж. Това е от порядъка на 8-9% увеличение и по нашата, и по оценката на ЕК.

Много от параметрите на бюджета, ако не се пипа нищо, ще слязат до нормални нива. Това ще промени базата за 2027 г. и много по-лесно ще се правят промени и реформи. Поне ще прекратим правенето на дефицит. Но отмяната на формулите, заради които заплатите се увеличават автоматично, е задължително да се случи.

- Има ли пари в държавата, защото много панически се говори за катастрофи, за нямане...

- В момента никаква икономическа или финансова катастрофа не може да има. Нашата икономика е една от най-добре растящите в ЕС, макар и някои неща, например демографията, да са проблемни сами по себе си. Разбира се, имаме доста проблеми и се чудя какви решения ще предложи министерството на икономиката. А то се занимава с неща, които не работят.

- Кои са проблемите, чакащи решение, но оставени без внимание?

- Толкова време има спад на индустрията, имаме влошаване на износа, има предприятия в патримониума на държавата, които се клатят, а би трябвало да бъдат много печеливши. Почти няма сфера, в която да не се изисква нов тип политика.

Трябва да има подобряване на условията за правене на бизнес, ако искаме държавата да расте и да се развива. Какво се прави с чуждите инвестиции? И тук не говоря за печалби, които не са изнесени, или вложенията в жилища, да се водят за чужди инвестиции. Към момента дори няма идея за това. Борим някакви цени. Борим прозрачни чужди инвеститори. Това е голям проблем. Какъв сигнал е това?

Икономиката расте, потреблението бие рекорди, приходите в бюджета са добри. Най-важното за един бюджет са тези неща - ако имаш стабилни приходи, можеш да направиш каквото трябва. Говоренето за криза и извънредна ситуация не отговаря на данните. Има огромни проблеми, но те са управляеми.

- Какъв сигнал даваме на тези, от които очакваме да купят дълг от нас, с тази паника и самобичуване?

- Не е само това говорене. А какъв сигнал даваме, като влизаме в процедура за прекомерен дефицит? Друго щеше да бъде, ако имаше поне програма, показваща ангажимент с ясни структурни реформи. Това ще се изисква от нас да го направим.

Правителството ще трябва да представи управленска програма. На масата обаче в момента няма яснота какво ще се прави, а е добре да се знае, защото опитът показва, че е по-добре някои промени да не се правят, защото ефектът от тях е лош.

- Какво ще се изисква от нас да направим, за да излезем от процедурата по свръхдефицит? ЕК нарочи плоския данък.

- ЕК няма правомощия да структурира програмата за управление. Комисията може да посочи определени области, в които смята, че има проблем. Онова, което ще направи, е да даде т.нар. фискален път, което и в момента се прави със средносрочния фискално-структурен план.

Разликата е, че ако досега можехме да избираме какви да са нетните разходи и ръстът им всяка година, то ЕК сега ще определи с какъв процент нетните ни разходи могат да растат всяка година. Това е голямата разлика. Въпрос на правителството е да убеди комисията, че мерките, които то предлага, ще доведат до желания резултат.

- Ако управляващите си спазват обещанията, данъчни промени няма да има. Защо всички бягат от темата за данъците, само защото е непопулярна мярка ли?

- Невинаги този тип препоръки са най-добрите. Коментирахме във Фискалния съвет данъчни промени и установихме, че няма никаква причина да ги правим. Ако по някаква причина все пак бъде направено, без да подобряваме нищо в бюджета, данък общ доход трябва да се вдигне с 35%. Но ако това бъде направено, очакваният резултат е нула от гледна точка на приходите. 35% ръст означава ставката да стане минимум 13,5%. Това ще донесе 0,4-0,5% увеличение на приходите. Само че на 15% ставка увеличението е с 50%. Абсолютно безсмислено, без никакъв фискален ефект. И отгоре на това ще си натовариш средната класа. Не виждам причина да се прави - нито от гледна точка на ефективност, нито от политическа.

- Да допуснем, че приходите вървят както досега и няма нужда от данъчна спирачка. Колебливо върви, дори съвсем не върви обаче свиването на разходите. Май пак ще режем капиталова програма?

- По този повод, в рамките на шегата, нека държавата да даде пример за борбата с инфлацията. Нека тя да си намали цените. С 15 или 30%, не е ли нормално да покаже как се прави?

- Имате предвид регулираните от държавата цени ли?

- Не. Цените на държавата. Тя харчи и купува много. Цените на обществените поръчки и на държавните услуги. Тя купува хартия, енергия, плаща на строителни и всякакви други фирми. Бих искал да видя как ще намалят цените на обществените поръчки и държавните покупки с 15-30%. Като има политическа воля, би трябвало да бъде много лесно това да се случи.

- Цената на чиновническия труд също не намалява, а все още расте. Ще се стигне ли според вас до замразяване на доходи?

- В момента няма на масата каквото и да е нещо, което би трябвало да се случи преди процедурата. Искам пак да подчертая, че няма значение дали ще влезем в процедура по свръхдефицит, или не - това, така или иначе, трябва да бъде направено. Аз наистина не разбирам защо трябва да влезем в процедура, за да ни скочат лихвените проценти по нов дълг автоматично. Ние сме вече държава с проблем. Не разбирам поведение, при което ще правиш нещо, което се изисква от теб и има висока цена, а не го направиш сам. А те имат политическата възможност да направят всяко едно нещо - и умно, и глупаво.

- Дано не заложим само на глупавото, като например да се замерят с папки от чекмеджета, вместо да се направи план.

- Нещата изискват да бъдат направени интегрирано, някой трябва да координира цялата работа и да знае къде иска да отиде. Структурният дефицит е приблизително 4%, което означава, че имаме толкова повече разходи или недостиг на приходи в момента. Във вторник Фискалният съвет правим конференция, на която ще споделим, че опитът от последните 30 години показва, че единственото работещо нещо е консолидация чрез намаляване на разходите. Така не само намаляваш дефицита, но го правиш устойчиво.

Ако се направят правилните реформи, траекторията на публичните финанси се променя устойчиво, а това ще даде ефект и стабилност в следващите 15-20 години.

- Ще успеем ли да ги направим?

- Ако съдим по последните политически изказвания, все по-малко вероятен става най-черният сценарий. Но ефектите от войната ще продължават дълго. Вижда се вече, че Азия коренно ще промени политиката си - ориентира се към изграждане на капацитет и съхраняване на енергоносители. Цените им няма да се върнат на старите си нива. Това още повече задължава да не се занимаваме с дребни и маловажни неща, а да имаме стратегия.

- Заради проблемите с торовете и прекъснатите вериги за производство и доставка все по-често се появяват прогнози за рязко поскъпване на храни и дори глад. Имат ли основания?

- И друг път съм го казвал, макар и не по този повод - цените на храните в цял свят ще растат. Защото има огромно потребление, а поради ред причини, една от които са климатичните промени, предлагането на храни е все по-малко. Има и преструктуриране на самото потребление. Т.е. самото производство ще трябва да прави инвестиции и не ми се мисли какво се случва със селското ни стопанство. Мисля, че трябва много професионален разговор за земеделието. Де факто резултатите от кохезията в тази област са провал.

Крайно време е да се разбере, че ако във времето правиш едно и също и резултатът не е добър, е време да правиш нещата по друг начин.