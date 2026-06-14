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Светът не познава България като място за туризъм - има как трендът да се обърне

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Слънчев бряг

Когато държавата не полага усилия по даден въпрос, не е за учудване, че бизнесът взема инициативата в свои ръце. Националният борд по туризъм е регистрирал и платил домейните, свързани с кампанията “Бранд България”, възникнала миналата година. И е готов да ги подари на държавата, стига най-после да бъде създаден такъв фонд, който да акумулира средства за истинско дигитално глобално присъствие на страната.

В класациите, които прави Световният бранд индекс (Bloom Consulting Country Brand Ranking), България неизменно излиза на едно от последните места в света. Разпознаваемостта на страната в световен мащаб е твърде ниска, почти нулева, особено ако имаме предвид реалния ѝ капацитет от природа, добра храна, вино и туристически забележителности.

Дълги години страната ни разчиташе на фрагментирана реклама вместо на единна стратегия и създаването на фонд “Бранд България” би могло най-после да сложи край на това.

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