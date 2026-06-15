ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 разлюля Южна Гърция

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23042011 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 15 юни: 1,3 млн. яйца спрени на границата с Турция, но сме изяли тонове сухо мляко от Украйна

2032

Само в "24 часа" на 15 юни ще прочетете:

Тонове месо с неизяснен произход стигнали до масата на българина. 1,3 млн. яйца без документи са спрени на границата с Турция, но сме изяли тонове сухо мляко от Украйна.

Вече нямат право да ви искат удостоверение на хартия за брак или раждане. Държавата пусна 1294 електронни услуги за 8 години.

Англия търси 3500 българи, взели студентски заеми на Острова, без да ги връщат. Над 3,4 млрд. паунда общо са непогасените кредити на хора, които след завършването
си са заминали в чужбина. А у нас държавата е завлечена с 15,5 млн. лева от висшисти със "забравени" заеми.

И със сегашния бюджет можем да спрем да правим дефицит, но автоматичното вдигане на заплати трябва да спре - интервю с члена на Фискалния съвет Любомир Дацов. А държавата ще даде ли пример за рязане на разходи, като намали цените на обществените си поръчки, пита финансистът.

Кои ще са в ръководството на партията на Румен Радев. 15 най-верни, но 2-та месеца тишина около раждането на формацията продължават

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)