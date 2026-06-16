Красимир Гергов: Подкрепяме мисията на министър Илин Димитров за създаване на фонд “Бранд България”

Нужен е план “Маршал” за българския туризъм, в чиято основа е изграждането на модерна инфраструктура и удобна въздушна свързаност, казва председателят на УС на Националния борд по туризъм

- Г-н Гергов, Националният борд по туризъм вече съобщи, че е регистрирал домейните за “Бранд България” и ще ги подари на държавата, когато се основе фонд за този бранд. Как си представяте съществуването на този фонд – откъде да се отчисляват приходи в него и как да се изразходват?

- Създаването на фонд “Бранд България” е стратегическа цел в управленската програма на министъра на туризма доц. Илин Димитров, която за първи път има всички предпоставки да се реализира успешно, защото имаме редовно правителство и стабилно мнозинство в парламента.

Трябва да кажем ясно, че бизнесът отдавна имаше нужда от подобна амбициозна и реформаторска програма, тъй като, за съжаление, след COVID-19 бяха загубени няколко години в политически кризи и липса на ярка управленска визия.

А това рефлектира много сериозно върху нашия сектор. През последните няколко години всички наши преки конкуренти бяха изключително активни и постигнаха високи икономически резултати. За това се изисква държавна политика и професионален капацитет.

По отношение на философията и структурата на закона за фонд “Бранд България”, както и модела на неговото финансиране, това ще бъде представено от министър Димитров, тъй като това е неговата мисия и той има правомощията за тази законодателна инициатива. Всичко останало са спекулации, защото никой друг не е в позиция да направи това.

Ние от Националния борд по туризъм се готвим много последователно за този момент и ще бъдем съюзник и партньор на министъра в процеса на осъществяването на този стратегически план. Да, ние вече обявихме публично, че сме придобили всички ключови интернет домейни за марката “Бранд България”, като brandbulgaria.com, bg, eu, org и др. Бордът има готовност да ги прехвърли безвъзмездно на държавата при учредяването на фонда.

Защо направихме това? Ще ви припомня историята на www.visitbulgaria.com – този домейн беше закупен преди много години от частно лице в САЩ и България беше лишена от възможността да използва най-разпознаваемия туристически домейн, а той е ключов комуникационен фактор. Ние установихме контакт с този човек, проведохме предварителни разговори с него, убедихме го, че този домейн трябва да бъде собственост на Министерството на туризма и едва миналата година най-после този процес беше финализиран успешно.

Но това стана с цената на много загубено време и средства. Именно за да не се повтори този сценарий, ние действахме превантивно, като конструктивен партньор на държавата. Нещо повече, в момента разработваме и бета-версия на уебсайт brandbulgaria.com, който също ще прехвърлим безвъзмездно на фонда.

Както виждате, нашата работа е съвсем различна от процесите на вземане на правителствени решения и законодателната инициатива. Ние действаме на полето на професионалната експертиза. Защото фондът “Бранд България” не е рекламна структура, а мащабна платформа за позиционирането на България като привлекателна инвестиционна дестинация и като технологичен хъб на Югоизточна Европа.

Бих искал коректно да оценим и приноса на други наши колеги и партньори, които през изминалите години положиха много усилия по пътя към “Бранд България”, организираха инициативи и кампании, представляващи ценно наследство, и вярвам, че то ще бъде вградено в архитектурата на фонда.

За да се осигури нужният капацитет за трансфер на ноу-хау, в процеса на работата, която ни предстои, създадохме Стратегически съвет към Националния борд по туризъм от авторитетни личности и доказани професионалисти: акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, Димитър Ганев, съосновател на изследователски център “Тренд”, Максим Бехар, главен изпълнителен директор на М3 Communications group, Моника Станишева, главен изпълнителен директор на “Актив груп”, арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България, Павел Станчев, бивш главен изпълнителен директор на “БТВ Медия Груп” и Нова телевизия и медиен консултант, Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол, и проф. Бранимир Ботев, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

- В миналото България никога не е давала повече от 10-15 млн. лева годишно за национална реклама, нека да са били и двойно повече, но това е малко. Кое ви кара да вярвате, че този път биха могли да се генерират в пъти повече средства?

- Както вече казах, министър Димитров ще представи концепцията за фонда, мотивите и модела на финансиране. Но мога със сигурност да ви уверя, че във всяка една друга държава, където подобни фондове съществуват и работят, тяхната ефективност и ползите за държавата са безспорни.

А когато говорим за пряката връзка между вложените средства и как те се възвръщат, най-пресните примери са пред очите ни – визирам Giro d’Italia, Европейския шампионат по волейбол, който предстои, и разбира се “Евровизия”. И в трите събития парите, които инвестира държавата, се възвръщат мигновено, и то в пъти, а позитивният отзвук, пиар и медийна реклама са неизмерими. Във вашия въпрос имате предвид средствата, които са за туристическа реклама на Министерството на туризма, но мисля, че вече стана ясно, че тук става дума за съвсем различни по мащаб цели.

- Не е ли всъщност неефективността на тези разходи най-големият препъникамък за това да имаме атрактивно и съвременно представяне в чужбина? Каква е гаранцията, че фонд “Бранд България” би преодолял този проблем?

- Ефективността на туристическата реклама, която осъществява Министерството на туризма, ще дойде от енергичната работа на новия екип на министерството и аз вярвам в тяхната мотивация. В последното си интервю по БНТ министър Димитров сподели тревожната констатация, че нашите морски курорти са напълно готови за летния сезон, но все още няма туристи. Трябва всички да се мобилизираме, за да преодолеем тази ситуация и да отчетем един успешен летен сезон, но също така още отсега да се готвим за зимния сезон и за лято 2027.

- Вие вероятно споделяте всеобщото мнение, че и най-прекрасната реклама на света не би послужила за нищо, ако пътната ни инфраструктура продължава да е в сегашното си състояние и много забележителности и дори цели курорти са труднодостъпни. Какво трябва да направи държавата в това отношение?

- Аз от години настоявам за план “Маршал” за развитие на българския туризъм, защото той е като мощен двигател както за националната икономика, така и за развитието на регионите във вътрешността на страната. Благодарение на туризма работят успешно огромен брой съпътстващи дейности, които създават работни места и устойчивост на малкия и средния бизнес. Простата сметка показва, че пряко заетите в туристическия сектор са над 350 хиляди, но на практика с компаниите, които доставят услуги за туризма, работните места са двойно повече, а също и реалните ползи.

Затова виждам светлина в тунела по отношение на инфраструктурата в заявената от регионалния министър Иван Шишков политическа готовност магистрали и пътища да се изграждат на концесия като единствена възможност за непростимото забавяне, което имаме.

Тук е мястото да благодаря на всички мои колеги от управителния и контролния съвет на борда, както и на всички негови членове за успешните ни 20 години заедно и за забележителните инвестиционни проекти, които реализираха. Те промениха облика на съвременна България. А също и за конструктивното им отношение и партньорство с министерството на туризма и с държавата и в подкрепа на всяка рационална идея и политика. Благодаря и на медиите и специално на “24 часа” затова, че правите видими за обществото както проблемите, така и успехите.

- Според вас как бихме могли да привлечем авиокомпаниите – особено в сегашното трудно положение, в което се намират, да учестят полетите до България – и редовни, и чартърни?

- Поставяте много важен въпрос. Транспортната свързаност е кръвоносната система за икономиката и туризма на всяка страна. А конкретно въздушната свързаност е без алтернатива, защото всеки турист иска да стигне до избраното място за почивка директно, без прекачване и без забавяне.

Ето тук отново можем да видим значението на фонд “Бранд България”, тъй като се надявам чрез него да могат да бъдат насърчавани авиокомпаниите и субсидираните седалки на чартърните полети. Така, както правят успешно това Испания, Гърция и много други туристически дестинации.

- Вие често ходите във Великобритания, а там България е известна преди всичко като евтина алтернатива за морска почивка. Какво трябва да направим, за да се измъкнем от тази ниша и да привлечем посетители с по-високи изисквания?

- Аз бих казал, че има положителна промяна в профила на туристите, които избират България. Ето например след военния конфликт в Близкия изток и района на Персийския залив, където също работя и познавам отлично, се създаде възможност за интерес от европейските пазари към България като място за семейна почивка.

Можем също да оценим като изключително привлекателни туристическите ни продукти от висок клас, които се изградиха по морето и в планините. Имаме първокласни голф комплекси и винарски имения. Всички те предлагат и качество, и преживяване, което всъщност е най-важно за ценителите на природата, културата и традициите ни.

Туризмът е безценен капитал, който има нужда от мъдро и дългосрочно управление.

CV

Роден на 30 септември 1961 г. в София

Завършил е НСА със специалност “Туризъм, алпинизъм и ориентиране” и журналистика, специализира многократно World Report в CNN

През 1994 г. създава първата частна телевизия в България - “Триада”, а през 2000 г. основава “БТВ Медия Груп” заедно с News Co

Продава две основани от него тв компании - TV2 за 180 млн. долара и Би Ти Ви за 430 млн. долара

Създател е на Българската голф асоциация и е инвеститор в голф комплекси

От 2008 г. е председател на Управителния съвет на Националния борд по туризъм