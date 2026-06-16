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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23047833 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 16 юни: Как да познаем, че идва апокалипсисът

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Само в "24 часа" на 16 юни четете: 

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Нужен е план "Маршал" за българския туризъм, в чиято основа е изграждането на модерна инфраструктура и удобна въздушна свързаност, казва в интервю за "24 часа" председателят на УС на Националния борд по туризъм Красимир Гергов

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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