Само в "24 часа" на 16 юни: Как да познаем, че идва апокалипсисът

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Само в "24 часа" на 16 юни четете:

По самолетите на богатите можем да познаем, че идва краят на света

Божидара редактира гени, но изучава и Библията - новият Отличник на България

Докъде ще стигне полетът на Space X на борсите - анализ на Георги Ангелов

Нужен е план "Маршал" за българския туризъм, в чиято основа е изграждането на модерна инфраструктура и удобна въздушна свързаност, казва в интервю за "24 часа" председателят на УС на Националния борд по туризъм Красимир Гергов

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.