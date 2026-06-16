Само 3% от българите полиглоти (Графика)

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Едва 3% от българите говорят три чужди езика, показват данни на Евростат от 2024 г. По този показател сме близо до гърците (2%).

Точно 17 пъти повече от нашите триезични сънародници са гражданите на Люксембург, които са лидери - 51%. Среброто и бронзът са за финландците (44%) и норвежците (43%).

Всеки трети словенец и швейцарец може да се похвали с подобни езикови умения.

Интересното е, че в големи европейски държави като Великобритания (5%), Испания (5%), Франция (4%), Италия (4%) хората разчитат на родните си езици без притеснения, защото са сред най-изучаваните световни.

Някои от балканците впечатляват с владеенето на чужди езици. Такъв например е всеки 5-и сърбин - колкото нидерландци и шведи. Полиглотите в Северна Македония (9%) са почти колкото германските (10%).

