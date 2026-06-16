Ще продължи ли полетът на акциите на SpaceX на Мъск

Зависи от бизнес модела на компанията – а той включва печелившите "Старлинк" и центрове за данни

В петък, 12 юни компанията “Спейс Екс” (SpaceX) на Илон Мъск реализира публично предлагане на акции, което счупи всички възможни рекорди на капиталовите пазари. Компанията набра нов капитал от 75 милиарда долара – трикратно спрямо предишния рекорд от 25 милиарда долара на саудитската петролна компания “Арамко”. Сумата дори може да набъбне до 86 милиарда заради възможността да се издадат допълнителни акции в следващите седмици.

Акциите на компанията се продаваха за 135 долара при публичното предлагане, но веднага след отварянето на свободната търговия в петък скочиха до над 160 долара, което оценява цялата компания над два трилиона долара (в понеделник

имаше котировки и за 170 долара

на акция). Това отново е рекордна оценка за първите дни на търговия на публична компания и именно заради тази оценка Илон Мъск е първият трилионер в света. Той, разбира се, няма един трилион долара в брой и никога няма да има – всичките пари са инвестирани в компании като “Спейс Екс” и “Тесла”, а Мъск практически никога не продава своите инвестиции (освен когато се налага да плати някакви данъчни задължения).

Според класацията на “Форбс” в момента Мъск е с по-голямо състояние от четирите следващи най-богати хора в света, взети заедно – а именно Лари Пейдж и Сергей Брин (Google), Джеф Безос (Amazon) и Лари Елисън (Oracle). Всъщност осемте най-богати хора в света в момента са свързани с технологични компании и изкуствен интелект. От десетте компании с най-висока пазарна оценка в света, девет са технологични и свързани с изкуствен интелект и само саудитската компания Арамко се класира сред тях – и то

единствено благодарение на петролната криза

С други думи, в момента пазарът е оптимистичен към технологиите и изкуствения интелект – дори можем да кажем, че пазарът е свръхоптимистичен към бъдещето на изкуствения интелект. Това дава възможност на тези компании да набират финансиране и да инвестират в новите технологии, което дава тласък на развитието им. Но свръхоптимизмът често води до раздуване на балони и прекомерни оценки, след което следва сериозна корекция и спадове на борсата. Имаме такъв пример с предишни вълни на свръхоптимизъм – спукването на интернет балона от 2000 г. доведе до близо 80% спад на технологичния индекс НАСДАК.

Но това не спря навлизането на интернета във всички сфери на живота – буквално превзе целия живот и бизнес. Много компании преживяха спукването на балона и просперират десетилетия след това, например “Амазон” и Google. С други думи, това спукване изчиства нерационалните оценки и компаниите без перспектива – но тези, които имат солиден бизнес модел, оцеляват и стават по-силни. И най-важното, оцеляват най-перспективните технологии.

Въпросът е SpaceX

балон ли е, или перспективна технологична компания?

Отговорът не е лесен, защото реално “Спейс Екс” вече не е една компания, а е конгломерат от няколко различни компании. Основата на компанията дълги години беше Космосът и изстрелването на ракети, по-късно допълнена с компанията за сателитен интернет “Старлинк”, наскоро разширена с компанията за изкуствен интелект xAI (изкуственият интелект “Грок”) и да не забравяме социалната мрежа Х (бившия “Туитър”).

Космическата част на “Спейс Екс” остава ненадмината поради една проста причина – само тя може да изкара ракета в Космоса и след това да я приземи обратно на земята. Всички други конкуренти изстрелват ракети за еднократна употреба, които после изгарят в атмосферата, докато “Спейс Екс” връща ракетата обратно на земята и я използва отново и отново, което драстично сваля цената. Тази конкурентна цена на компанията е причината тя да

има по-голям пазарен дял от всички останали, взети заедно

– включително руснаци, китайци, европейци.

Много космически агенции се подиграваха на Мъск, когато обясняваше, че ще изпрати ракета в Космоса и ще я върне обратно. “Спейс Екс” прави това почти всяка седмица вече 11 години и въпреки това нито една друга компания не е успяла да постигне нещо подобно - Blue Origin на Джеф Безос е най-близо, китайците също се опитват.

Така че в космическия бизнес “Спейс Екс” има доказан технологичен пробив, който осигурява конкурентно предимство и огромни приходи. Това е солидна финансова основа.

Евтиното изстрелване на ракети дава възможност на “Спейс Екс” да покрие цялата земя със сателити, които

дават възможност за бърз интернет

във всяка точка на света – и дори по време на самолетен полет. Компанията “Старлинк” вече има 10 милиона абонати, а пазарът потенциално е за милиарди клиенти – освен интернет със сателитна чиния вече се тества и директна връзка с мобилни телефони, което може да направи “Старлинк” конкурент на мобилните оператори. И то евтин конкурент, защото няма нужда да се полагат кабели и да се изграждат базови станции.

Ето още едно звено, носещо растящи приходи на “Спейс Екс”.

Социалната мрежа Х не е печеливш бизнес, нито пък изкуственият интелект – в момента нито една компания за изкуствен интелект не е печеливша. Но солидната финансова основа на “Спейс Екс” дава възможност да се инвестира в развитие на технологията и в

изграждане на центрове за данни, което е конкурентно предимство

Затова и очакваме съвсем скоро други компании за изкуствен интелект също да се листват на борсата и да наберат финансиране – без пари трудно се развива технология. Ако изкуственият интелект оправдае очакванията, “Спейс Екс” е добре позициониран да спечели.

Но още преди това компанията сключи договори с “Гугъл” и “Антропик” и им дава под наем центрове за данни за милиарди долари. И тук се появява нова възможност – “Спейс Екс” планира да направи центрове за данни в космоса, които ще са по-евтини, защото ще се захранват със слънчева енергия и няма да има нужда от разходи за охлаждане, тъй като в космоса е студено и без това. Никой друг конкурент не може и да си помисли за подобно нещо поради липсата на ракети за многократна употреба.

Но всички тези възможности на “Спейс Екс” са само странично занимание за Мъск, с което да финансира основната си цел – а именно,

колонизация на Марс,

а преди това и Луната. Официално Спейс Екс гарантира огромен бонус от нови акции за Илон Мъск, ако създаде постоянна колония на Марс с население от един милион души. Така че в крайна сметка, инвеститорите в “Спейс Екс” правят един огромен трилионен залог за Марс и за овладяване на Космоса.

Бъдещето ще покаже какво ще излезе от този залог.