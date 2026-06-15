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Чиновникът не плаща за осигуряване - тогава да не взема бонуси

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Чиновниците в България или да си плащат осигуровките, или да не вземат бонуси. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Близо три десетилетия вече чиновникът не плаща осигуровки, а те са за сметка на бюджета. А повече от 10 години тече дебат дали това трябва да се промени. 

Оказва се, че причината реформата да се отлага не е, че липсва аргумент за равнопоставеност. Той е ясен - в частния сектор плащат своя дял, а в администрацията държавата го поема. Проблемът е в обратната сметка - ако личните вноски се прехвърлят върху чиновниците без компенсация, това е намаление на заплатите им.

Това вероятно е важало във времената на ниски заплати в администрацията. Сега там вземат с 10, че и повече процента от хората на наемния труд в частния сектор.

И все пак, ако приемем тезата, че сумата за осигуровките на хората на държавна работа е една и съща и няма значение кой я плаща, то тогава нека се орежат бонусите за чиновниците. Защото раздаването на още една заплата на всеки три месеца, което е честа практика, плюс неплащането на осигуровки изглежда като двоен “подарък” от държавата.

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Чиновниците в България или да си плащат осигуровките, или да не вземат бонуси. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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