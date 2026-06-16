Право на отговор на отговор от "Столичен автотранспорт"

Възнагражденията на Съвета на директорите се формират съгласно наредба, приета от СОС, а договорите за управление са сключени с кмета на Столична община. Това пишат от Столична Община във връзка с публикация на "24 часа".

Ето какво гласи цялата позиция:

За 2023 г. „Столичен автотранспорт" е генерирал загуба в размер на 681 хил. лв. Към 30.06.2024 г., преди вписването в Търговския регистър на настоящия Съвет на директорите, Дружеството отчита загуба в размер на 1 094 хил. лв.

За 2024 г. е отчетена печалба в размер на 93 хил. лв., а за 2025 г. – 136 хил. лв. Не отговаря на истината и е тенденциозно твърдението, че финансовите резултати за 2025 г. не са налични. Годишния отчет е заверен от одитор на 16 април и е представен на собственика.

Следва да се има предвид, че за 2025 задълженията на Дружеството към доставчици намаляват с повече от 5 млн. лева.

Неразплатената от ЦГМ ЕАД и Столична община транспортна задача е нараснала с 30,41%. „Столичен автотранспорт" е с най-голям дял от всички транспортни оператори в столицата, изпълнявайки над 30 млн. км. ежегодно, което е половината от транспортното обслужване на София.

По Договора за обществен превоз на пътници, към 29.05.2026 г., Възложителят Столична община дължи на „Столичен автотранспорт" повече от 14 млн. евро., които частично бяха погасени в началото на юни със забава от повече от шест месеца.

Възнагражденията във всички общински търговски дружества, в т.ч. и тези на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт" ЕАД, се определят съгласно Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в съответствие с договорите за възлагане на управление на членовете на Съвета на директорите, сключени с кмета на Столична община.